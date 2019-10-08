Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Saraybosna-Belgrad otoyolu bölgeyi çekim alanı haline getirecek. Sırbistan ve Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmelere, kalkınmaya neden olacaktır. Yol hayattır, yol medeniyettir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan, Bosna-Hersek ve Türkiye Üçlü Zirvesi’nin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, üçlü zirvenin verimli geçmesinden mutluluk duyduklarını ifade ederek, bu üçlü mekanizmanın Bosna Hersek ve Türkiye’de yapılacak zirvelerle devam edeceğini söyledi. Üçlü zirvenin ülkelerin halklarının kaynaşmasına da vesile olacağını kaydeden Erdoğan, “Bugünkü zirvenin en önemli yanı, özellikle bölgede Bosna Hersek’in hükümet sorunun süratle halledilmesi. Çünkü bir hükümetin olmadığı ülkede verimli bir geleceği yakalamak mümkün değil. Bu başarılmalı. Bir diğer konu ise liderlerin de ifade ettiği gibi ulaşım. Otoyollar konusunda atılacak adımlar inanıyorum ki Sırbistan ve Bosna Hersek arasında çok önemli gelişmelere, kalkınmaya neden olacaktır. Yol hayattır, yol medeniyettir” dedi. Belgrad-Saraybosna otoyolunun bütün bölgedeki iskanı, yerleşimi verimli hale getireceğini ve bölge ülkelerinden göçü engelleyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Burası bir çekim alanı haline gelecek ve burada yaşayan insanlar artık kendi topraklarını terk etmek zorunda kalmayacak” diye konuştu.

Bölge liderlerinden Erdoğan’a teşekkür

Toplantıda konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Dönem Başkanı ve Sırp üyesi Milorad Dodik, üçlü zirvenin devam ettiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek zirveye ilişkin çabalarından ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Otoyolun Bosna Hersek-Sırbistan sınırında yer alan kısmının temel atma töreninin bugün gerçekleştirileceğini ifade eden Dodik, zirvede Saraybosna-Belgrad otoyolu projesinin yanı sıra bölgeden geçmesi planlanan Türk akımı hattının da masaya yatırıldığını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ise ev sahipliğinden ötürü Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç’e ve üçlü zirveye katılımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Türkiye’nin bölgedeki tüm ülkelerle kurduğu iyi ilişkilerin bölge için önemine dikkat çeken Caferoviç, Erdoğan’a bu yöndeki çabaları nedeniyle özellikle müteşekkir olduğunu belirtti.

Sırbistan-Bosna Hersek ikili ilişkilerindeki problemlerin ancak diyalogla çözülebileceğini ve bu nedenle diyalogun sürmesi gerektiğini söyleyen Caferoviç, iki ülke arasındaki kurumlar arası ilişkilerin geliştirilmesinin de problemlerin çözülmesinde etkili olacağını kaydetti.

Zirvede görüşülen Belgrad-Saraybosna otoyolunun barış ve istikrara katkı sağlayacağını söyleyen Caferoviç, Sırbistan’ın proje çerçevesinde kendi üzerine düşenleri yaparak bugün inşaatı başlatacağını, aynı şekilde Bosna Hersek’in de hızlı bir şekilde çalışmalara başlamayı arzuladığını ifade etti.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Jelyko Komşiç ise zirvede üç ülkenin yürüttüğü ortak projelerin masaya yatırıldığını dile getirerek böylesi projelerin ülkeleri ve halkları birbirine bağladığını söyledi. Komşiç, iki ülkeyi birbirine bağlayacak projenin özellikle Bosna Hersek için büyük önem arz ettiğini de kaydetti.

Üçlü zirvede Bosna Hersekli liderler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşma fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Türkiye’nin bölgede sulh ve istikrara katkılarından dolayı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Sırbistan’ın iyi bir ulaşım altyapısına sahip olmadığını lakin bunun artık değişmeye başladığını belirten Vuçiç, kısa zamanda tamamlanacak projenin iki ülkenin halklarını birbirine bağlayacağını ifade etti. Vuçiç, otoyolun Saraybosna ve Belgrad arasındaki mesafeyi yaklaşık 3 saate düşüreceğini de söyledi.

