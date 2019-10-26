‘Erdoğan Savaş Suçlusu Olarak Yargılanmalı’

Eski Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi Başsavcısı Carla del Ponte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de düzenlenen askeri operasyon nedeniyle savaş suçlusu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Del Ponte, İsviçreli gazeteci Schweiz am Wochenende'ye verdiği özel mülakatta, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna müdahalesiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin operasyona girişerek Suriye’deki çatışmaları yeniden alevlendirdiğini belirten del Ponte, "Erdoğan'ın Kürtler'i yok etmek için Suriye topraklarını istila edebilmesi inanılmaz bir şey" dedi.

Del Ponte, Ankara’nın Amerikan askerlerinin Suriye-Türkiye sınır bölgesinden çekilmesinden hemen sonra başlattığı operasyonla terör örgütü olarak gördüğü YPG unsurlarını hedef aldığını söyledi.

“Erdoğan’ın yaptıkları cezasız kalmamalı”

Del Ponte yayınlanan röportajında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekatın savaş suçları kapsamına alınıp soruşturulması gerektiğini belirterek, “Erdoğan için soruşturma başlatılıp savaş suçları işlediği iddiasıyla suçlanmalı. Erdoğan’ın bu yaptıklarından cezasız kurtulmasına müsaade edilmemeli" diye konuştu.