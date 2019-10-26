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‘Erdoğan Savaş Suçlusu Olarak Yargılanmalı’

26.10.2019 19:14 | Son Güncelleme

Eski Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi Başsavcısı Carla del Ponte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de düzenlenen askeri operasyon nedeniyle savaş suçlusu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini öne sürdü

‘Erdoğan Savaş Suçlusu Olarak Yargılanmalı’

Eski Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi Başsavcısı Carla del Ponte, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’de düzenlenen askeri operasyon nedeniyle savaş suçlusu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılıp uluslararası mahkemede yargılanması gerektiğini öne sürdü.

Del Ponte, İsviçreli gazeteci Schweiz am Wochenende'ye verdiği özel mülakatta, Türkiye'nin Suriye’nin kuzeydoğusuna müdahalesiyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia etti.

Türkiye’nin operasyona girişerek Suriye’deki çatışmaları yeniden alevlendirdiğini belirten del Ponte, "Erdoğan'ın Kürtler'i yok etmek için Suriye topraklarını istila edebilmesi inanılmaz bir şey" dedi.

Del Ponte, Ankara’nın Amerikan askerlerinin Suriye-Türkiye sınır bölgesinden çekilmesinden hemen sonra başlattığı operasyonla terör örgütü olarak gördüğü YPG unsurlarını hedef aldığını söyledi.

“Erdoğan’ın yaptıkları cezasız kalmamalı”

Del Ponte yayınlanan röportajında, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekatın savaş suçları kapsamına alınıp soruşturulması gerektiğini belirterek, “Erdoğan için soruşturma başlatılıp savaş suçları işlediği iddiasıyla suçlanmalı. Erdoğan’ın bu yaptıklarından cezasız kurtulmasına müsaade edilmemeli" diye konuştu.

Del Ponte, Avrupa ülkelerinin Erdoğan’ın kapıları açıp mültecileri gönderme tehdidiyle karşı karşıya kaldıktan sonra Türkiye’ye karşı atılacak adımlar karşısında kayıtsız kaldığını savundu.

BM Uluslararası Ceza Hukuku Mahkemesi Başsavcısı görevinden ayrıldıktan sonra, BM'nin Suriye Soruşturma Komisyonunda görev yapan Del Ponte, 2017 yılında Suriye Devlet Başkanı Başar Esat’ın uluslararası mahkemede savaş suçlusu olarak yargılanmasını talep etmiş, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi'nde vetosuyla soruşturma açılmayınca görevinden istifa etmişti.

Del Ponte Ruanda ve eski Yugoslavya'daki savaş suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturmalarını başlatmıştı.

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