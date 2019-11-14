Erdoğan: "Şayet istenilen şartlar sağlanırsa Patriot alabileceğimizi Sayın Başkan'a daha önce söyledim, yine söylüyorum."

Erdo\u011fan: "\u015eayet istenilen \u015fartlar sa\u011flan\u0131rsa Patriot alabilece\u011fimizi Say\u0131n Ba\u015fkan'a daha \u00f6nce s\u00f6yledim, yine s\u00f6yl\u00fcyorum."PARTNER\u015eoke eden de\u011fi\u015fim!Erdo\u011fan: "S-400 sistemi ve F-35 program\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bu alanda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131namalar\u0131n \u00fcstesinden ancak diyalogla gelebiliriz."Erdo\u011fan: "FET\u00d6 T\u00fcrkiye'nin anayasal d\u00fczenini ortadan kald\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f bir ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcd\u00fcr."
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