Erdoğan: Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

"Her darbe bir önceki darbenin eksiklerini, yarım bıraktıklarını, başaramadıklarını tamamlamak amacıyla gerçekleşmiştir. Türkiye'yi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli bir yer olarak tarif edenler, ülkemizi mutlaka vasiler eliyle yönetmek için her yolu denemişlerdir.

"Bilhassa Macron bunu bilmeli, Miçotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin iş birlikçi failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradeyi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye, her vasilik yıkılacaktır."

Adalet Bakanı Gül: 12 Eylül izleri büyük oranda silinmiştir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuşmasında 12 Eylül'ün izlerinin büyük oranda silindiğini söyledi.

Gül, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde; hak ve özgürlükler, vazgeçilmez ve geri dönülmez bir biçimde hukuk düzenimize ilmek ilmek işlenmiştir. Bu dönemde yapılan bütün reformlar; güçlü demokrasi hedefiyle millet adına, milletle beraber hayata geçirilmiştir. Her sesten, her renkten, her kökten vatandaşını kucaklayan, ötekileştirmeyen, birleştiren bu süreç; geçmişin ret ve inkâr politikalarına karşı bir devrim niteliğindedir. Milli iradenin gücüyle çıkılan bu yolda; başta Anayasa olmak üzere, mevzuatımızdaki 12 Eylül izleri de büyük oranda silinmiştir" dedi.