Erdoğan: 'Seçim Kaybetsem de Erken Emekliliğe Karşıyım'

Cuma günü açıklanan TÜİK verilerine göre Türkiye tarihin en yüksek işsizlik rakamlarına yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin toparlanmakta olduğu ve istihdamın yükseleceği mesajını verdi. Bugün İstanbul’da Sosyal Güvenlik Kurumu binalarının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, Kayıt dışı istihdamı yüzde 52 seviyesinden yüzde 36'ya kadar indirdik. Kayıt dışı ile birlikte toplam istihdam, 29 milyonun üzerine kadar çıktı. İstihdamda son dönemde yaşadığımız kayıpları da hızla telafi ediyoruz. Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle Eylül verisinin belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz. İş gücü arzı sürekli artan Türkiye daha çok yatırım yaparak daha çok üretip, ihraç ederek istihdamını geliştirecektir’’ dedi. ‘‘Enflasyon 2020’de tek haneye inecek’’ AKP’nin iktidara geldiğinde 36 milyar dolar olan ihracatı 171 milyar dolara yükselttiğini hatırlatan Erdoğan, hükümetin dünyanın ve ülkenin değişen ihtiyaçlarına uygun istihdam politikası geliştirerek yurttaşlara yüksek hayat standardı sağlayacağını ifade etti.

‘‘Cari işlemler hesabının Eylül ayı itibariyle verdiği fazla 5,9 milyar dolara çıktı. Eskiden açık veriyordu, şimdi fazla veriyor. Altın ve enerji hariç tutulduğunda bu rakam 47,7 milyar dolar fazlaya kadar çıkıyor. Turizmde gerçekten bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bu yıl turist sayısı 50 milyonu aşacak. Türkiye artık önemli bir destinasyon oldu dünyada. Açılan şirket sayısı yüzde 22'ye yakın arttı. Ana muhalefet, ‘azaldı’ diyerek yalan söylüyor. İşlerine gelmiyor. Enflasyon da 2020'de tek haneli rakama inecek. Yatırımda girişimcinin kredi faizi tek haneliye girdiği anda, istihdam, üretim, rekabet gücü de artacak demektir.’’ Erdoğan: ‘‘Seçim kaybetsem de erken emekliğe karşıyım’’ Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en fazla etki yaratan sözleri Emeklilikte Yaşa Takınlar (EYT’liler) ile ilgili açıklamalarıydı. Cumhurbaşkanı, yaklaşık iki yıldır başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok kentte yaptıkları eylemlerle emeklilik haklarına kavuşmak isteyen EYT’lilere bunun asla mümkün olmayacağı mesajını verdi.

Türkiye’deki emekli sayısının da 6,5 milyondan 12,9 milyona yükseldiğini buna rağmen sosyal güvenlik sisteminin kendi kendisini finanse ettiğini vurgulayan Erdoğan, ‘‘Geçmişte SSK'yı iflas ettirenlerin bugün erken emeklilik başta olmak üzere teklif ettikleri her uygulamayla aynı amacı güttükleri bir gerçektir. Tutturmuş bir EYT. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman olsun. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız, yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin faydası neredeyse varım. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum’’ dedi. ‘‘Tutturmuş bir EYT’’ sözleriyle CHP liderini hedef alan Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü sırasında televizyon yapımcısı Savaş Ay’ın yapmış olduğu bir programın görüntülerini de mitingi dolduranlara izlettirdi.

Erdoğan: ‘‘Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü, PKK ile beraber yürüdü’’ Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştirileri SSK Genel Müdürlüğü dönemiyle sınırlı kalmadı. Cumhurbaşkanı, ana muhalefet partisi liderini teröristlerle kol kola girmekle suçladı. Cumhurbaşkanı, ‘‘Amerika ziyaretini izlediniz. Yaptığımız görüşmeler, orada vardığımız neticeler ve Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili Mehmetçiğimizin özellikle Suriye'nin kuzeyinde aldığı başarı ve kazandığımız mücadele bir şeyi ortaya koyuyor. Bu millet bir şeye inandım mı bunu başarır. Mehmedimizle beraber bu mücadelenin içinde olan Suriye Milli Ordusu var, onlar da 160-170 civarında şehit verdi. Onlar için ana muhalefet, ‘terörist’ diyor. Sen nasıl oluyor da onlara terörist diyorsun? Çünkü Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü, PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekledikleriyle beraber yürüdü. Bu belgelerle, filmlerle her şeyle elimizde’’ dedi. ‘‘Teröristlerle Kürt kardeşlerimi birbirlerine karıştırmayalım’’ Cumhurbaşkanı Suriyeli Kürtleri YPG ve PYD ile bir ve aynı saymanın Türkiye’deki Kürt vatandaşlarına haksızlık olduğunu ifade etti.