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Erdoğan: ‘Seçim Kürt Kardeşlerimiz İçin Beka Meselesidir’

09.03.2019 19:49 | Son Güncelleme

Partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin Kürtler için de beka meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Kürtlerin emperyalistlerin oyunlarına alet olmamaları için çalıştıklarını da belirtti.

Erdoğan: ‘Seçim Kürt Kardeşlerimiz İçin Beka Meselesidir’

Partisinin Diyarbakır’da düzenlediği mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin Kürtler için de beka meselesi olduğunu söyledi. Erdoğan, Kürtlerin emperyalistlerin oyunlarına alet olmamaları için çalıştıklarını da belirtti.

Elazığ’ın ardından Diyarbakır’da düzenlenen seçim mitinginde konuşan Erdoğan’ın hedefinde HDP vardı. Erdoğan, kayyumları savunarak, görevden alınan belediye başkanlarının iradelerini PKK’ya teslim ettiklerini söyledi.

Erdoğan, “Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik buralara, kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar devletin kendilerine gönderdiği parayı size harcadılar, Diyarbakır'a harcadılar. Ama birileri halkın mesajını yanlış anladı. Bu halkın kendilerine verdiği 80 milletvekilli ve 100'ün üzerinde belediyede, şehirlerimize ve ülkemize hizmet edecekleri yerde, siyasi söylemlerini bir avuç marjinale, iradelerini de terör örgütüne teslim ettiler. Devletin belediyelere, vatandaşlara hizmet için verdiği araçları, imkanları altyapı eksikliğini gidermek de değil, çukur kazmak da kullandılar. Teröristlere verdikleri destekle orada yaşayan insanlarımıza ve esnafımıza hayatı zehir ettiler. Biz de teröristleri kazdıkları çukura gömdük. Bu ülkede tek bir devletin olduğunu, onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu gösterdik. Bununla yetinmedik, iradelerini götürüp terör örgütüne teslim edenleri de görevlerinden aldık. Bu ülkede kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hesap verebileceklerini gösterdik. Görevden aldığımız örgüt militanlarının yerlerine de, tek amaçları ülkemize ve şehrimize hizmet olan kayyumları atadık. Şimdi lütfen elinizi vicdanınıza koyun Diyarbakır, terör örgütünün emrindeki militanların olduğu dönemde mi hizmet gördü yoksa şu anda, bizim adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü? Örgüt artıklarından şehrimizi tamamen kurtarmanın vakti gelmiştir. 31 Mart'ta size adam gibi belediye başkanı, hizmet için çalışacak belediyeler vaat ediyoruz emanetinize sahip çıkan karakterli belediye başkanları vaat ediyoruz. Diyarbakır, artık Kandil yerine, kendi şehrine hizmet edecek namuslu belediye başkanlarıyla yönetilmeyi hak ediyor” dedi.

Erdoğan’ın ‘bodrumda sorgulanan belediye başkanı’ olarak ima ettiği, görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak’tı. Kışanak’ın hendek operasyonları döneminde, Sur’daki bir evde PKK’lılarca sorgulandığı iddia edilmişti. Ancak Kışanak bu iddiayı reddetmişti.

Erdoğan, PKK’nın Kürtlerin iradesini, zillet ittifakına teslim ettiğini ifade ederek, ”Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK’dır. Bölücü örgütün Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını hukukunu savurmak gibi bir derdin asla olmamıştır. Bu örgüt kendi sapkın ideolojik amaçları için Kürt kardeşimizi kullanmıştır. Şimdi de Kürt kardeşlerimizin iradesini, CHP'nin başı çektiği zillet ittifakına teslim ederek, bir kez daha aynı oyunu oynamaktadır” diye konuştu.

Seçimin Kürtler için de beka sorunu olduğunu vurgulayan Erdoğan, ”Biz Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta, ne Suriye'de, ne de başka bir yerde, emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz. Buna karşılık onlar ısrarla Kürt kardeşlerimize canlarını ve geleceklerini pazarlık aracı olarak kullanıyorlar. Biz işte bu oyunu bozuyoruz. Bu seçim en çok da Kürt kardeşlerimiz için beka meselesidir. Kürt kardeşlerimizin eskiden beri birçok sıkıntıları yok muydu? Ama Türkiye'de her etnik unsurun kendine göre bir sorunu vardı. Hepsini aştık. AK Parti döneminde kazanılan hak ve özgürlükler hiçbir dönemde oldu mu? Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü onurunu korumak için gerçekten devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa, biz olduk” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ı dinlemeye gelenlerin sık sık Kürtçe ‘Biji Serok Erdoğan-Yaşasın Başkan Erdoğan’ şeklinde slogan atmaları dikkat çekti.

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