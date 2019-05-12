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Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yaparken PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir’in babası Aladdin Özdemir’i arayarak başsağlığında bulundu.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır'ın sınır bölgesinde, devriye görevi yaparken PKK/YPG'li teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Hakan Özdemir’in babası Aladdin Özdemir’i arayarak başsağlığında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ı arayarak şehit ailesi ile görüşmek istedi. Şehidin evine giden Ramazan Can, şehit babası Aladdin Demirel’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü. Erdoğan, şehidin babası Aladdin Özdemir’le yaptığı görüşmede, “Başımız sağ olsun, gerçekten arka arkaya böyle acıyı yaşamanızdan dolayı üzüntümü paylaşmak istedim. Allah sabrınızı artırsın, Rabbim şehidimize de inşallah cennetinde yer ayırsın. Yine aynı şekilde yenge hanıma da temennilerimi iletirseniz, şehitlik makamı noktasında bir şey söylememize gerek yok. Onlar Peygamber efendimizin en yakın dostlarıdır. Allah yar yardımcınız olsun, onların kanını yerde bırakmıyoruz bırakmayacağız inşallah. Allah ömrünüzü artırsın, birliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.
Şehidin babası Aladdin Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Vatan sağ olsun, ezanımız susmasın, bayrağımız dalgalansın” dedi.

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