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Erdoğan Selahattin Kara resim sergisi açılış törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 19:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katıldı.
Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara'ya Türkiye kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
Zeytinburnu'nun, İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sürecin tüm sancıların, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri hâline geldi" dedi.

“MEDENİYETLER KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT GİBİ DEĞERLER ÜZERİNDE YÜKSELİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim, tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine, sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi 'Bu şehr-i İstanbul ki bi-misl ü bahadır/Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır' denilen bir şehir varsa, o resim bir başka anlam kazanır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından açılışını gerçekleştirdiği sergiyi gezdi.

(FOTOĞRAF)

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