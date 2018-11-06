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Erdoğan: Senin hayatın zaten bu tür meşru olmayan resmi olmayan yollarda geçti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

"ARTIK PSİKİYATRİST Mİ OLUR PSİKOLOG MU OLUR NÖROLOG MU OLUR YOKSA PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATAN MI OLUR ..." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gece gündüz çalışıyoruz.

"ARTIK PSİKİYATRİST Mİ OLUR PSİKOLOG MU OLUR NÖROLOG MU OLUR YOKSA PENSİLVANYA'DAKİ ŞARLATAN MI OLUR ..."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gece gündüz çalışıyoruz. Ana muhalefet partisinin gerçekten çapsız, kalitesiz, kifayetsiz, içi de altı da boş siyaset tarzı ülkemizin en büyük handikabıdır. Halbuki insan siyaset arenasına çıktığında en büyük alternatifi olarak şöyle az çok ele gelecek, mücadele etmesi tat ve heyecan verecek bir rakip görmek istiyor. Eğer güçlü muhalefet yoksa o zaman demokrasi güç bulamaz. Bizim karşımıza da çıka çıka CHP ve onun başındaki Kılıçdaroğlu gibi bir avane çıktı. Tabii Rabbimizin hikmetinden sual olmaz. Belki de hakkımızda böyle hayırlısı. Ama inanın ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz. Nasıl üzülmeyelim ki. Bu zat geçen perşembe günü bir televizyon programının canlı yayına katılıyor, orada epeyce bir esip gürlüyor ama söylediği şeylerin aslı astarı yok. Mesela, CHP'nin belediyecilikte başarılarını anlatırken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nı örnek veriyor. Bu Belediye Başkanı'nın, Muğla'nın tüm ilçelerinde okul yaptırdığını, her yeri ana sınıfları, kreşlerle donattığını söylüyor. 'Araştırın, gerçekten böyle bir şey var mı?' dedim. Arkadaşlar araştırdılar, aradılar, taradılar, sordular, soruşturdular, Büyükşehir Belediyesinin Muğla'da yaptırdığı tek bir okul dahi bulamadılar. Hatta Muğla'nın yerel basını da seferber olmuş, onlar da epeyce aramışlar. Fakat sözü edilen eserlerden hiçbirini ortaya çıkartamamışlar. Hani birkaç okulu, tüm ilçeler diye söylersiniz, mübalağa etmiş der geçeriz. Ancak hiç olmayan bir şeyi dakikalarca ballandıra ballandıra anlatmanın adı nedir, doğrusu biz bilmiyoruz. Konuyu erbabına havale ediyoruz, artık psikiyatrist mi olur psikolog mu olur nörolog mu olur yoksa Pensilvanya'daki şarlatan mı olur, orasını kendileri bilir. Sorunu çözecek birisini bulup bu işi bir neticeye bağlarlar herhalde. Bu zatın yalanlarını, palavralarını ortaya dökmekten, mahkeme önünde hesaplaşıp, tazminat almaktan yoruldum. Sadece bu örnek, değil önümüzdeki mahalli iradeler seçimlerinde CHP'li belediyeler tarafından yönetilen şehirlerde yaşayan halkımızı, maruz kaldıkları zulümden kurtarma sorumluluğumuzu göstermeye yeterlidir" diye konuştu.

"12 KASIM'DA BAŞVURULAR SONA ERECEK"
Erdoğan, "AK Parti olarak dün itibariyle belediye başkan adaylıkları için başvuruları almaya başladık. 12 Kasım'da adaylık başvurularının parti programı çerçevesinde sona erecek" dedi.

"OSMAN ÜZÜLME. FUTBOLDA GALİBİYET, MAĞLUBİYET, BERABERLİK DE HAK"
Erdoğan, Dünya Kupası'nda Ampute Milli Futbol Takımı'nın penaltı atışları sonucunda dünya ikincisi olduğunu hatırlatıp, Takım Kaptanı gazi Osman Çakmak'ın bundan dolayı çok üzüldüğünü sözlerine ekleyerek, "Osman üzülme. Futbolda galibiyet, mağlubiyet, beraberlik de hak. Sen artık bunları bilen bir gencimizsin. Avrupa şampiyonu olduk, dünya ikincisi olduk. Bundan sonrasında inşallah dünya şampiyonu oluruz" dedi.

Hakime TORUN - Nursima ÖZONUR/ANKARA (DHA)

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