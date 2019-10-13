Erdoğan sevgisi Nijeryalı gence kitap yazdırdı

Lisans eğitimini de KKTC'de tamamladığını ve yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs'ta olduğunu söyleyen Yunusa, "Kıbrıs'a gelmeden önce de Erdoğan'la ilgili haber ve makaleleri okuyordum, onunla ilgili birçok şey biliyordum ancak onunla ilgili kitap yazmaya Kıbrıs'ta karar verdim. Uzun zamandır bu kitabı yazmak istiyordum. Bu yıl yazabildim." dedi.

Yunusa, kitabı yazmaya karar vermesi, bu süreçte yaşadıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beslediği muhabbetle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü yüksek lisans öğrencisi Yunusa, "Erdoğan Kim?" kitabını ilk olarak kendi ana dili Hausacada yayımladı, daha sonra İngilizceye tercüme etti.

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğrenim gören Nijeryalı Nura Yunusa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgi ve hayranlık ile "Erdoğan Kim?" kitabını kaleme aldı.

Türk ve özellikle Osmanlı tarihiyle ilgili yoğun okumalar yaptığını belirten Yunusa, daha sonra Hausa dilinde çalışma yapmaya ve Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı katkıları kendi ülkesinin insanlarına anlatmaya karar verdiğini ifade etti.

- "Erdoğan duyduğum hayranlık neticesinde bir kitap yazmaya karar verdim"

Yunusa, birçok insanın Erdoğan'ın ne kadar kilit bir isim olduğunu ve Türkiye'ye yaptığı katkıları bilmediğini dile getirerek, "Erdoğan'a duyduğum büyük hayranlık neticesinde onun hakkında kısa bir kitap yazmaya ve benim insanlarıma sunmak için yayınlamaya karar verdim. Modern dünyada Erdoğan, Müslümanların hakları ve onların neler yaşadıkları hakkında konuşan, onları destekleyen en önemli liderlerden birisidir." diye konuştu.

"Erdoğan Kim?" kitabını Türkçe ve diğer dillere de çevirmeyi planladığını vurgulayan Yunusa, ileride kitabın tüm dillerdeki versiyonlarını tek bir kitapta toplayabileceklerinin altını çizdi.

Yunusa, kitabı ilk olarak kendi yerel dilinde yazmasının sebebini, kendi insanına Erdoğan'ın Türkiye, İslam ve insanlığa olan katkısını anlatmak olduğunu dile getirdi.