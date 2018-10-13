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Erdoğan: "Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 19:46 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Şiddete bulaşmadığı, terörü kutsamadığı sürece ne kadar aykırı ne kadar rijit olursa olsun her görüşe üniversitelerimizde yer vardır."


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