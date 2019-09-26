Erdoğan:’ Sıkıntılı Süreci Dostum Trump ile Aramızdaki İletişimle Aşıyoruz’

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’taki, temaslarının son saatlerinde Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Yatırım Konferansı’nın gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross da TAİK’in gala gecesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ile Türkiye arasındaki zorlukları, dostu ABD Başkanı Donald Trump ile aralarındaki iletişimle aştıklarını belirterek, "ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde zaman zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da, bugüne kadar pek çok zorluğun üstesinden gelindiğini söyledi. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin ciddi şekilde test edildiği bir sürecin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli dostum Sayın Trump ile aramızda tesis ettiğimiz iletişim sayesinde bu sıkıntılı süreci aşıyoruz. Bu birilerini rahatsız ediyor veya kıskandırıyor. İki lider olarak ülkelerimiz arasında pozitif gündeme odaklanmak istiyoruz" dedi.

“İki büyük ekonomi sorumluluk bilinciyle hareket etmeli” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşıyla görüşlerini de konuşmasında şöyle ifade etti: “Ticaret savaşları, gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde ağır tahribatlara neden oluyor. Yaklaşık 250 trilyon doları bulan küresel borç stoku ise durumun hassasiyetini apaçık ortaya koyuyor. Türkiye olarak, dünyanın en büyük ilk iki ekonomisinin sorumluluk bilinciyle hareket edeceğine inanıyoruz. Anlaşmazlıkların, Dünya Ticaret Örgütünün yerleşik teamülleri çerçevesinde en kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz" dedi. “Başkan Trump ile 100 milyar dolar hedef belirledik” Erdoğan, ABD ile Türkiye arasında güçlü, kapsamlı ve stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirterek, “ Bu pozitif gündemin en önemli unsurlarından biri de ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gerçek potansiyeli yansıtacak düzeye ulaştırılmasıdır. Sayın Başkan'la yaptığımız görüşmede ikili ticaret hacmimiz için 100 milyar dolarlık bir hedef belirledik. Enerjiden müteahhitlik hizmetlerine, turizmden tekstile iki ülkenin nispeten üstünlük sahibi olduğu alanlarda iş birliğimizi çeşitlendirme kararı aldık. Bu hedef doğrultusunda hem iki ülke yetkilileri hem de özel sektör temsilcileri önemli çalışmalar yapıyor. Bilhassa, Türk-Amerikan İş Konseyi'nin hazırladığı raporun bu hedefe yönelik gayretlere ışık tutacağına inanıyorum “ dedi.

“Bin 800 Amerikan Şirketinin Türkiye’de 50 Milyar dolarlık yatırımı var” ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ye yaptığı ziyaret sırasında hem özel sektör hem de ilgili Türk bakanlarla görüşmeler yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli alanlarda Türkiye’ye bin 800 civarında Amerikan firmasının 50 milyar dolar yatırım yaptığını bunun karşılığında da Türk firmalarının Amerika’ya yapmış olduğu yatırım tutarının 5 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, son 17 yılda Amerika'dan Türkiye'ye 12 milyar dolar civarında doğrudan yatırım yapıldığını kaydetti. “ABD’ye ihracatımız 170 milyon dolara ulaştı” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, ABD’ye toplam ihracatının son 12 aylık dilimde yüzde 5,2 oranında artarak 170 milyar doları ulaştığını söyledi Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ve en fazla ithalat yaptığı 4'üncü ülke konumunda olduğunu belirten Erdoğan, ”Dünyayla en fazla ticaret yapan ülke olan Amerika'nın ülkemizle ticaretinin 21 milyar dolarda kalmasını biz yeterli görmüyoruz. Hükümetlerimizin ortak çabası, sizlerin desteği ve iki Devlet Başkanı olarak ortaya koyduğumuz güçlü irade ile 100 milyar dolar hedefine süratle ulaşabileceğimize doğrusu ben inanıyorum“ dedi.

"Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile aralarında ticari bir pürüz olduğunu ve bu pürüzün ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, “ Burada öncelikle bir pürüzü gidermemiz gerekiyor. Ticaretini güçlendirmek isteyen ülkeler aralarına engel koymaz. ABD'nin ülkemize karşı uygulamaya koyduğu bazı tedbirleri yeniden değerlendirmesini ve kaldırmasını istiyoruz. Bilhassa çelik ve alüminyum ihracatımıza yönelik olarak getirilen ilave tarifeler ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılmamız gibi kararlardan geri dönülmesi gerekiyor. Bu konuda birçok ülkeye getirilen istisnalardan Türkiye de yararlanmalıdır” dedi. “ABD alacağı ticari önlemlerden stratejik ortağı Türkiye’yi muaf tutmalı” Erdoğan, ABD ile Türkiye’nin stratejik ortak olduğunu vurgulayarak, “ ABD'nin önümüzdeki dönemde almayı planladığı önlemlerden de Türkiye'yi muaf tutmasını bekliyoruz. Zira biz her şeyden önce stratejik ortağız. Bu, yıllara dayalı. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlanmasının da yine ticaret hacmi hedefine ulaşılması bakımından yararlı olacağına inanıyorum. Böyle bir anlaşma, öncelikle iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bunun yanında anlaşma, Türk ve Amerikan şirketlerinin iki ülkenin mücavir coğrafyalarına açılmalarına, hatta üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmelerine de imkan sağlayacaktır" dedi