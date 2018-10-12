HABER

Erdoğan: "Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir? 'Biz mezarı hazırladık, gelin defin merasimini yapın.' Oraya da girilecek."


PARTNERİlkokulda da böyleydimİlkokulda da böyleydim
Hitler selamına benzetiltiği için yasaklanmıştı! MHP'den 'bozkurt işareti' tepkisiHitler selamına benzetiltiği için yasaklanmıştı! MHP'den 'bozkurt işareti' tepkisi
CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağızCHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek

Hitler selamına benzetiltiği için yasaklanmıştı! MHP'den 'bozkurt işareti' tepkisi

Hitler selamına benzetiltiği için yasaklanmıştı! MHP'den 'bozkurt işareti' tepkisi

CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: AK Partili kardeşlerimizle ittifak yapacağız

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak

MHP'den 'kayıp kaçak' ve 'TRT payı' teklifi

MHP'den 'kayıp kaçak' ve 'TRT payı' teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.