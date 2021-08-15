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Erdoğan: Sınırlara ördüğümüz duvarlara giriş-çıkışları engelleyeceğiz

15.08.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran sınırında incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar’la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırlarda örülen duvarlarla giriş-çıkışların engelleneceğini söyledi.

Erdoğan: Sınırlara ördüğümüz duvarlara giriş-çıkışları engelleyeceğiz

Erdoğan, “Türkiye’de yalan terörü estiriliyor” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırında incelemelerde bulunmak üzere Van'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan: Dedikoduya dayalı sıkıntılar

Erdoğan görüşmede, "Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, malum… Bir taraftan sel afetleri, bir taraftan yangınlar… Bütün bunlar devam ederken hudutlarda malum bir sıkıntı… Ama bu daha çok dedikoduya dayalı bir sıkıntı ve bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz; bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor, bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız” diye konuştu.

"Özellikle de sınırlarda ördüğümüz duvarlarla inşallah buralara giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız” diyen Erdoğan, "Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet duvarlarıdır, güvenlik duvarlarıdır, bunu sizlerle başardığımız takdirde de, inanıyorum ki tüm silahlı kuvvetlerimizin, tüm güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir” açıklamasında bulundu.

"Duvar ikinci etapta"

Türkiye-İran sınırına inşa edilen duvarla ilgili olarak geçen hafta kamuoyuna bilgi veren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Bu sene ihalesi yapılan 64 kilometrelik duvarımızın 4,5 kilometrelik serimi bitti. 15 kilometrelik ayrıca beton üretimi yapıldı. Burada etaplar halinde 3 firma çalışıyor. Şu an duvar örme ikinci etaptadır. Önümüzdeki hafta duvar örümü üçüncü etapta da başlayacaktır. Çok hızlı bir şekilde duvar örülüyor” açıklamasını yapmıştı. Vali Bilmez, sınır hattında duvarın yanı sıra hendek kazma çalışmalarının da sürdüğünü söylemişti.

Afganistan'ın geniş kesimlerinde kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından komşu ülkelere yönelen göç dalgası Türkiye'yi etkiliyor. Özellikle Türkiye-İran sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afgan göçmenlerin durumu kamuoyunda tartışmalara yol açıyor.

DW/BÖ,SÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe

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