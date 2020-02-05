Erdoğan: 'Sınırlarımıza Doğru Hareket Edenler 1 Milyona Yaklaştı'

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede Suriye rejiminin bir an önce gözlem noktalarının gerisine çekilmesini isteğini aktardığını söyleyen Erdoğan, “Şu anda 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Şubat ayı içerisinde rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilme işleminin bitirilmesini umut ediyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, İdlib’de Suriye rejimi tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden yedi Türk askerine ve bir sivil personele baş sağlığı dileyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İdlib'den kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru harekete geçen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yoktur. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız” dedi.

Erdoğan, "Türkiye bu bölgelerle ilgili mutabakatlarında terör örgütünün ülkemize yönelik saldırılarının durdurulması şartını koşmuştu. Her gün yaşanan tacizler ve bölge dışından gönderilen bombalı araçlar bu beklentimizin karşılanamadığını gösteriyor” dedi ve “Madem terör örgütünün saldırıları, bu bölgelerin garantörü konumundaki ülkeler tarafından durdurulamıyor, öyleyse bizim bu işi bizzat kendimizin yapması kaçınılmaz hale gelecektir” diye ekledi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Tel Rıfat’ın “teröristlerden” temizlenmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ise Cerablus'tan Tel Abyad'a ve Resulayn'dan Irak sınırına kadar olan kısımların hala terör örgütünün kontrolü altında olduğuna dikkat çekti.

Türk askerlerine ve dost unsurlara yapılacak saldırılara yanıt verileceğini söyleyen Erdoğan, “Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez” diye konuştu.

“Önümüzdeki günlerde bu çerçevede beklediğimiz adımların atılmaması halinde Barış Pınarı bölgesinde başlattığımız harekatı sağ, sol ve alt taraftan sürdürmekte tereddüt etmeyeceğiz” diyen Erdoğan, “Rusya ile olan dostluğumuzun, işbirliğimizin sürmesine özel önem veriyoruz. Ticaretten turizme, savunma sanayinden enerjiye kadar geniş bir alanda çok derin ilişkilere sahip olduğumuz Rusya'dan tek beklentimiz, Suriye'deki hassasiyetlerimizi anlamasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin dün gece bir telefon görüşmesi yapmıştı. Erdoğan, bu görüşmede Türkiye'nin Suriye ve Libya'daki beklentilerini aktardığını kaydetti.

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından birilerinin rahatsız olduğunu gördüklerini belirten Erdoğan, "Ne zamanki Suriye halkının tamamını kucaklayan yeni bir anayasa yapılır, ülkenin başına halkın tamamını temsil eden bir yönetim gelir, terör örgütleri ve diğer güçler Suriye topraklarını terk eder, işte o zaman Türkiye'nin orada bir işi kalmaz” dedi.