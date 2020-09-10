Erdoğan Sırbistan ve Kosova Liderleriyle Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’la görüşen ve büyükelçiliklerinin Kudüs’e taşınması kararı alan Sırbistan ve Kosova liderleriyle telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Erdoğan’ın, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada elçiliklerin Kudüs’e taşınma konusunda herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına değinilmedi. Görüşmelere ilişkin olarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, Sırbistan ve Kosova’nın İsrail büyükelçiliklerini Kudüs’a kararı almasını yaptığı açıklamayla eleştirmişti. Sırbistan ayrıca Kudüs’te bir ticaret ateşeliği açma kararı da aldı.

