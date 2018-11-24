Erdoğan: Siyaset yalan söyleme sanatı değildir (1)

Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Bakın hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayımızı, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur" dedi

Erdoğan, MÜSİADEXPO kapanış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük" dedi.

Erdoğan, "Turizmde bu yıl rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir dönem 130 milyar doların üzerine çıkmıştı. Başbakanlığım döneminde bunu gördük. Son dönemde epeyce dalgalanmalar olsa da 90 milyar doların üzerine şu anda çıkmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"SİYASET YALAN SÖYLEME SANATI DEĞİLDİR"

Erdoğan, "Yeni dönemde enerjimizi kalitenin yükseltilmesine teksif ederek, evlatlarımızın zihniyle birlikte gönüllerini de

doyuracak bir talim terbiye sistemini kurmanın çabası içinde olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe, adil yönetme sanatıdır. Bakın hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilaveyle 240 bine, sağlık çalışanı sayımızı 550 bin ilaveyle 920 bine, doktor sayımızı, 94 bin ilaveyle 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastaneleriyle vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Karanlık güçlerin beslediği, büyüttüğü, üzerimize saldığı ne kadar örgüt varsa hepsini de tepeledik, tepeliyoruz. Ulaştırma alanında bölünmüş yol uzunluğumuzu 20 bin 417 kilometre ilaveyle, cumhuriyet tarihinde 6 bin kilometre olan yol uzunluğunu 26 bin 518 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 139 kilometre ilaveyle 2753 kilometreye çıkardık" dedi.