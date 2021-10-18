Erdoğan Siyasi Cinayet İddialarını Yargıya Taşıdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ‘‘siyasi cinayetler’’ tartışması hızla hukuk zemininde bir mücadeleye dönüşüyor.

Geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçeyle başvurarak siyasi cinayetler olabileceğini ifade eden siyasetçilerin bilgisine başvurulmasını istedi.

Doçent Aydın’ın başvuru dilekçesinde başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener olmak üzere bu iddiayı dile getirenlerin ifadelerinin alınması talep ediliyor.

‘‘Bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir’’

Dilekçede, ‘‘Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur’’ ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık henüz bu dilekçe ilgili bir işlem yapmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı, MİT ve Emniyet’e ‘cinayet ihbarı’ olup olmadığı soruldu

Siyasi cinayet tartışmasının başlamasının ardından 13 Ekim günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı.

Başsavcılık soruşturma ile ilgili bir başsavcı yardımcısını görevlendirdi.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen başsavcı yardımcısının, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iddiaların araştırılması için yazdığı yazıda siyasi cinayet işlenebileceği yönünde bir ihbara sahip olup olmadıklarını sorduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve MİT’in elinde böyle bir bilgi olmadığını söyleyerek muhalefet liderlerini dış istihbarat örgütleri ya da terör örgütlerinden bilgi almakla suçlamıştı.

CHP cephesi Kılıçdaroğlu’nun değil Erdoğan’ın ifade vermesini talep ediyor

Soruşturmanın kesinlik kazanmasıyla Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun ifadesine başvurulacağı yorumları yapıldı.

Ancak Ankara Başsavcılığı’nın bu hamlesinden bir gün sonra bu kez CHP liderinin avukatları Ankara Adliyesi’ndeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İyi Parti lideri Meral Akşener’in Rize’de saldırıya uğramasının ardından ‘‘bunlar daha iyi günleriz’’ şeklindeki sözlerine atıfta bulunarak tartışmayı başlatan Kılıçdaroğlu’nun avukatlarından Celal Çelik, şikayet dilekçesini verirken CHP liderinin ifade verme zorunluluğu olmadığını söyledi.

Çelik, yazdığı dilekçede, ‘‘Kamuoyunda da tartışma konusu olan ‘Siyasi Cinayet ve Tehditler’ özelindeki soruşturmanın sonuca ulaşabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır” diyerek bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade vermesi gerektiğini savundu.

