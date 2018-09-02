Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

Kırgızistan'daki temaslarını sürdüren Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ uyarısında bulundu. Erdoğan, "İlişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak, önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız." dedi.
FETÖ'nün hain bir örgüt olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:
Bunlar (FETÖ) hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat.”
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