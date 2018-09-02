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Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, FETÖ konusunda önemli mesajlar verdi.

Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat

Kırgızistan'daki temaslarını sürdüren Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ uyarısında bulundu. Erdoğan, "İlişkilerimizi özellikle FETÖ gölgesinden kurtararak, önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye kararlıyız." dedi.

FETÖ'nün hain bir örgüt olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

Bunlar (FETÖ) hain bir örgüttür, siz bizim kardeşimizsiniz. 15 Temmuz’da bize darbe yapanlar Allah göstermesin yarın aynı şeyi burada da yaparlar. Bunlar haindir, bunlar alçaktır ve bu bakımdan biz damdan düşen olduğumuz için kardeşlerimizi uyarıyoruz, aman dikkat.”

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan FETÖ Kırgızistan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
biz de seni çok uyardıydık .gitmişin fetöcülere fetöyü anlatıyorsun.adam sana bu konuda çok laf soktu.hala ne işin var oralarda
biz bittik.... onlarda bitmesin... herkese akıl vermeye başladık... akıl bize lazım da o da kimsede yok...
adamlar takmamış . işine bak demiş ama bizimkiler işte.
Uyarıyorsunda adamların taktığı yok kaldıki aynı şekilde onlar gelip bizi uyarsa biz bunu zayıflık göstergesi hatta hakaret saymazmıyız..çocuk değil ya bunlar zaten deflarca uyardın daha önce bu ısrar niye!? git ticaret konuş orada bize para lazım para!!!
RTE dün de B.ESAD kardeşim demişti amma ülkesinin oacağına ZAKKUMU DİKTİ.
takma kafana be reis. onlar da aldatildik, allah ve milletimiz bifi affetsin der usin ıçinden sıyrılırlar. seni de çok kişi uyarmıştı. sanki sen mi söylenenleri dinledin.
"Ne isterlerse verdik ondan sonra damdan dustuk" dersen daha dogru olur..
Onlarla yatıp kalkanlar çıkmış millete akıl dağıtıyorlar komik olmayın
bizde sizi çok uyardık ama dinlemediniz
yav sen gel buraya gel pazar cosmus elektrige kacinci zam akaryakit o bicim un cosnus daha bak dovize sira gelmedi gelde ver mehteri
fetöcülere fetöyü kötülüyor.oralarda devleti referans gösterip okul açtıran başkası sanki
ben akp uyesiyim burda okuyosan benim kaydi bir siliverin....
halkbank genel mudurunu alamiyon ordan gidiyon dikkat mikkat bize dikkat et maaslar eriyor iki dedin iki ay sonra kis daha zor gecicek ekonomi
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