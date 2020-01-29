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Erdoğan: "(Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil."
Erdoğan: "(Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil."
POLİTİKA
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29.01.2020 13:03 |
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Erdoğan: "(Soçi ve Astana) Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla Rusya sadık değil."