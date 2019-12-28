-
-
HABER
-
Güncel
-
Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."
Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."
GÜNCEL
HABERLERİ
|
28.12.2019 19:16 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "(Somali'deki bombalı saldırı) Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."