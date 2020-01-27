-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
Erdoğan: "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler."
Erdoğan: "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
27.01.2020 21:43 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler."