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  4. Erdoğan: "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler."

Erdoğan: "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 21:43 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Son depremle bir şey kazandık. AFAD, Kızılay, Jandarma, Silahlı Kuvvetlerimiz çok ciddi bir koordine içinde mücadeleyi başarılı verdiler."


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