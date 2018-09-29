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Erdoğan: "Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2018 18:14 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım."


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