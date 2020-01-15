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Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı."
Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı."
POLİTİKA
HABERLERİ
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15.01.2020 14:59 |
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Erdoğan: "Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı."