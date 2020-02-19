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Erdoğan: Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanı Kavala'ya ilişkin olarak "George Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar" dedi.

Erdoğan: Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar

Erdoğan "milletin gözünde Gezi'de yer alanların hükmünün" değişmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıldan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra Gezi davasında beraat eden ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında yeni bir soruşturma kapsamında tekrar gözaltı kararı çıkmasıyla ilgili değerlendimelerde bulundu.

Partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan Gezi olaylarının kısa sürede büyüyeyek devlete ve millete karşı "sivil bir kalkışma" haline aldığını söyledi. Erdoğan'ın konuşması sırasında Gezi olayları ile ilgili bir barkovizyon gösterisi yapıldı.

"Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" diyen Erdoğan olayın masum bir ayaklanma olmadığını belirtti.

"Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerdeydi ve bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde" şeklinde konuştu.

"Her kim Gezi olaylarını masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır" şeklinde konuşan Erdoğan "Hukukun her kararına elbette saygımız vardır ama bizim ve milletimizin gözünde Gezi'nin ve bu kalkışmanın önünde yer alanların hükmü asla değişmeyecektir" dedi.

Gezi olaylarının maliyeti

Erdoğan Gezi olayları sırasında 46 kamu binası ile 231 polis aracı ve 44 ambulansın kullanılmaz hale geldiğini, vatandaşlara ait 326 işyeri ve 201 aracın tahrip edildiğini aktardı.

"Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolar iken dolaylı maliyeti ise 100'lerce milyar doları bulmuştur" ifadelerini kullanan Erdoğan faizlerin ilk defa Gezi olaylarıyla tırmanmaya başladığını, işsizliğin çift haneye çıktığını, enflasyonun yükseldiğini dile getirdi.

DW / SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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