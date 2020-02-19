Erdoğan: Soros’un Türkiye ayağını beraat ettirmeye kalktılar

Erdoğan "milletin gözünde Gezi'de yer alanların hükmünün" değişmeyeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki yıldan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra Gezi davasında beraat eden ve tahliyesine karar verilen Osman Kavala hakkında yeni bir soruşturma kapsamında tekrar gözaltı kararı çıkmasıyla ilgili değerlendimelerde bulundu.

Partisi AKP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan Gezi olaylarının kısa sürede büyüyeyek devlete ve millete karşı "sivil bir kalkışma" haline aldığını söyledi. Erdoğan'ın konuşması sırasında Gezi olayları ile ilgili bir barkovizyon gösterisi yapıldı.

"Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" diyen Erdoğan olayın masum bir ayaklanma olmadığını belirtti.

"Bunlar ciddi manada perde arkasında Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerdeydi ve bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar. Onlarla beraber başkaları da bu işin içerisinde" şeklinde konuştu.