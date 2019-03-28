Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Bugüne kadar ilçemizi çok önemli hizmetlerle donattık. İlçemize odaları 3 kişilik, bazalı, içinde banyosu, çalışma masası olan 384 kişi kapasiteli kız yurdu yaptık.

TOKİ vasıtasıyla 196 konut inşa ettik.

Haymana’ya içinde konferans, spor salonu ve kütüphane, gençlik merkezi gibi hizmet birimlerinin olacağı bir aile yaşam merkezi yapacağız.

(Döviz kurunda dalgalanma) Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık.

Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkarttık.

