HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

19.09.2020 20:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.

Erdoğan: Sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Biz, samimi her çağrıya kulak vererek diplomasiye olabildiğince alan kazandırmak, sorunları diyalog yoluyla herkesin kazanabileceği bir çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" dedi.

"Ülkemizin bir damla suyunu da bir karış toprağını da bu vizyonla savunmayı sonuna kadar sürdüreceğiz." diye devam eden Cumhurbaşkanı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2 bin yıllık geçmişi olan köklü ve kadim bir devlettir. Hiçbir komplekse kapılmadan, içinden geçtiğimiz tüm süreçleri vakur ve olgun şekilde yürütmekte, ısrarlı provakasyonlara asla aldırış etmemekteyiz" ifadelerini de kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1307363870890221572?s=20

Doğu Akdeniz'de, Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan arasında yaşanan ve Fransa'nın da taraf olduğu gerilim 24-25 Eylül'de yapılacak AB Zirvesi'nde ele alınacak.

Liderler zirvede, Doğu Akdeniz'de gerilimin azaltılması için atılabilecek adımları tartışacak. Ancak AB'nin Türkiye'ye yaptırımlar uygulaması da gündemde.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Doğu Akdeniz'de gerginliğin sona ermesinden sonra, Türkiye ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için masaya oturmaya hazır olduğunu söylemişti.

Miçotakis, "anlaşma sağlanamaması halinde, konunun Lahey Adalet Divanı'na götürülmesi" önerisini de yinelemişti.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de ülkesinin sorunları çözmek için Türkiye'yle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

Lefkoşa'da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i ağırlayan Anastasiadis, bunun sadece "şantaj ve tehditler olmadan" gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Türkiye, ilan ettiği yeni NAVTEX ile Yavuz sondaj gemisinin Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdüreceğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken... Ünlü plajda skandal olay! Kadın turist kabinde üzerini değiştirirken...
İngiltere'de son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandıİngiltere'de son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı
Oto lastik üzerindeki harfler ve rakamlar ne anlama geliyor?Oto lastik üzerindeki harfler ve rakamlar ne anlama geliyor?
En Çok Okunan Haberler
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Fuhuş için buluştuğu kişi trans birey çıkınca...
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul metrosundaki korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
Türkiye'den kaçırılan Lidya dönemine ait kefaret yazıtı İtalya'da teslim alındı
Tam 1800 yıllık! Türkiye'ye dönüyor
İngiltere'de koronavirüs salgınında son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı
İngiltere'de son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklandı
ABD'de ilgi odağı oldu! 108 santimetre uzunluğundaki saçıyla Guinness'e girdi
108 santimetre uzunluğundaki saçıyla Guinness'e girdi
Yunanistan'ı Ianos kasırgası vurdu: 2 ölü, 1 kayıp
Yunanistan'da kasırga 2 can aldı
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 922 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 922 kişi hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi
İran Devrim Muhafızları'ndan Trump'a 'Kasım Süleymani' tehdidi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.