Erdoğan: Sosyal medya demokrasiye tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne (Stratcom Summit '21) bir video mesaj gönderen Erdoğan stratejik iletişim faaliyetlerinin öneminin arttığını belirterek "Özellikle sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan "Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler sebebiyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Yükselen dijital faşizm ve yalan haber furyası karşısında bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir" diyen Erdoğan "Gelinen aşamada dezenformasyon sadece bir milli güvenlik meselesi olmanın ötesine geçerek, küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır" diye konuştu.

"Hakikatin algı operasyonlarıyla değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan sözlerine "Bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar tarihi önemde birçok adım attık. Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yayımlayarak, ilgili kurumlarımızın yol haritasını oluşturduk. Halen hazırlıkları süren Stratejik İletişim Politika Belgesi'yle inşallah bu çabalarımızı bir üst seviyeye taşıyacağız" diye devam etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir sosyal medya düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada dezenformasyonun bir terör biçimi olduğunu söylemiş ve amacın "dezenformasyonu engellemek" olduğunu belirtmişti.

DW / EC, BÖ

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