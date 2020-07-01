Erdoğan: Sosyal medya mecralarının düzene sokulması şarttır

Erdoğan "Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sekizinci torunu Hamza Salih'in doğumu sonrasında yaptıkları paylaşımın ardından Albayrak ailesine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki göstererek, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesini" istediklerini söyledi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuyu gündeme getiren Erdoğan, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor" dedi.

Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyaran Erdoğan, sosyal medya mecralarının "kontrol edilmesi" çağrısında bulundu. Erdoğan, "Bu düzenlemenin süratle hazırlanması ve yürürlüğe sokulması çağrısında bulunuyorum. Yasama dönemi bitmeden tamamen bu meseleyi halledeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

"İşledikleri suçun hesabını soracağız"

Erdoğan, Albayrak ailesine yönelik yorumlara da sert dille tepki gösterdi. Erdoğan, "Bir bebek üzerinden ailesine ve temsil ettiğini düşündüğü değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız" dedi.