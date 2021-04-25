“Erdoğan Soykırım Yanıtı İçin Doğru Günü Bekleyecek”

ABD ile Türkiye ilişkilerinde çözüm bekleyen sorunlar arasına, yepyeni bir kriz eklendi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’teki Ermeni tehcirini ‘’soykırım’’ olarak nitelemesine Ankara’dan sert tepki gösterildi. Açıklamayı reddeden, ABD’yi kendi tarihiyle yüzleşmeye çağıran tepkilerin arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessizliğini korudu. Peki Erdoğan ne yapacak? Nasıl ve ne zaman bir tepki gösterebilir?

"Ekonomik nedenlerden dolayı sınırlı tepki verecek"

Başkent Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkiye programı direktörü Soner Çağaptay’a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminden gelen soykırım açıklamasına, ekonomik nedenlerden dolayı sınırlı bir tepki verecek.

Ankara-Washington ilişkileri ve Türkiye ekonomisi arasında bir ilişki olduğunu savunan Çağaptay’a göre, ülkede yaşanan ekonomik durgunluk ve Erdoğan’ın yavaş seyreden büyümeyi yeniden canlandırmak için ABD ile bağlarının iyi olduğunu vurgulaması gerekiyor. Zira ekonomik büyümenin 2018 öncesine dönmesi için ABD ile ilişkilerin iyi olduğu yönünde bir resim vermek istiyor.