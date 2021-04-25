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“Erdoğan Soykırım Yanıtı İçin Doğru Günü Bekleyecek”

25.04.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington'daki Türkiye uzmanlarından Soner Çağaptay, Biden'ın "soykırım" açıklamasına Erdoğan'ın ekonomik kaygılardan dolayı sınırlı bir tepki vereceğini söyledi

“Erdoğan Soykırım Yanıtı İçin Doğru Günü Bekleyecek”

ABD ile Türkiye ilişkilerinde çözüm bekleyen sorunlar arasına, yepyeni bir kriz eklendi. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’teki Ermeni tehcirini ‘’soykırım’’ olarak nitelemesine Ankara’dan sert tepki gösterildi. Açıklamayı reddeden, ABD’yi kendi tarihiyle yüzleşmeye çağıran tepkilerin arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sessizliğini korudu. Peki Erdoğan ne yapacak? Nasıl ve ne zaman bir tepki gösterebilir?

"Ekonomik nedenlerden dolayı sınırlı tepki verecek"

Başkent Washington’daki düşünce kuruluşlarından Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkiye programı direktörü Soner Çağaptay’a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminden gelen soykırım açıklamasına, ekonomik nedenlerden dolayı sınırlı bir tepki verecek.

Ankara-Washington ilişkileri ve Türkiye ekonomisi arasında bir ilişki olduğunu savunan Çağaptay’a göre, ülkede yaşanan ekonomik durgunluk ve Erdoğan’ın yavaş seyreden büyümeyi yeniden canlandırmak için ABD ile bağlarının iyi olduğunu vurgulaması gerekiyor. Zira ekonomik büyümenin 2018 öncesine dönmesi için ABD ile ilişkilerin iyi olduğu yönünde bir resim vermek istiyor.

"Erdoğan Biden'la iyi bir başlangıç yapmak istiyor"

Washington Enstitüsü uzmanlarından Soner Çağaptay, pragmatik bir siyasetçi olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’a cevap vermek için doğru günü bekleyeceğini söylüyor. Çağaptay, Erdoğan’ın Biden’la iyi bir başlangıç yapmak istediğini ve hem Türkiye’ye yatırım çekmek hem de kendisini 20 yıldır destekleyen tabanını güçlendirmek için, Biden’ın soykırım açıklamasına karşı çatışmacı bir üslup kullanmaktan kaçınacağı öngörüsünde bulunuyor.

Biden’ın 24 Nisan açıklaması öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesi sonrasında Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetildiği yapıcı ikili ilişkilere duyulan ilgi” vurgusu yapılmıştı. Özetle iki taraf da diyalog kapısını açık bıraktı. Soner Çağaptay da Türkiye ile ABD’nin yönetim düzeyinde ilişkileri sürdürebileceğini belirtiyor. Ancak “soykırım” tanımlamasının, Türk halkının geniş kesiminde derin bir kızgınlık yaratacağını sözlerine ekliyor.

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