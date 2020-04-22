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  4. Erdoğan sözleri sonrası gündem olmuştu! Abulkadir Selvi, o ambulansın fotoğrafını paylaştı

Erdoğan sözleri sonrası gündem olmuştu! Abulkadir Selvi, o ambulansın fotoğrafını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 08:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından başlayan 'ambulans' tartışması sürüyor. "Elbette ki geçmişte de ambulanslarımız vardı ama bugünle kıyaslanabilir mi?" diyen gazeteci Abdulkadir Selvi, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ambulansın fotoğrafını paylaştı.

Erdoğan sözleri sonrası gündem olmuştu! Abulkadir Selvi, o ambulansın fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu” sözleri sosyal medyada olay oldu.

Erdoğan'ın sözleri üzerine başlayan tartışmayla ilgili gazeteci Abdulkadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ambulansın fotoğrafını paylaşan Selvi, o ambulansın eskibir araçtan bozma olmadığını ve acil müdahale cihazlarının olmadığını hatırlattı.

Selvi, "Elbette ki geçmişte de ambulanslarımız vardı ama bugünle kıyaslanabilir mi?" diye sordu.


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