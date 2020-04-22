Erdoğan sözleri sonrası gündem olmuştu! Abulkadir Selvi, o ambulansın fotoğrafını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hükümete geldiğimizde bu ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu” sözleri sosyal medyada olay oldu.

Erdoğan'ın sözleri üzerine başlayan tartışmayla ilgili gazeteci Abdulkadir Selvi, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı ambulansın fotoğrafını paylaşan Selvi, o ambulansın eskibir araçtan bozma olmadığını ve acil müdahale cihazlarının olmadığını hatırlattı.

Selvi, "Elbette ki geçmişte de ambulanslarımız vardı ama bugünle kıyaslanabilir mi?" diye sordu.



