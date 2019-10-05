Erdoğan: Sözün bittiği yerdeyiz gereken talimatları verdik (1) 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata ilişkin, "Sözün bittiği yerdeyiz. Artık söz bitti. Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek kadar yakındır" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

"YÜZDE 50 SINIRI VAZGEÇİLMEZ BİR KRİTERDİR. BU TARTIŞMAYI BİR DAHA AÇILMAMAK ÜZERE KAPATIYORUZ"

Erdoğan ayrıca yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin olarak da, "Son günlerde yaşanan anlamsız bir tartışmaya da burada son noktayı koymak istiyorum. Cumhurbaşkanının seçilme oranının yüzde 50'den yüzde 40'a düşürülmesi ile ilgili ne düşüncemiz ne niyetimiz ne planımız ne de çabamız söz konusu. Bu tür atıfta bulunanlar aynaya baksınlar. Biz bir şeyi kayda geçirdiğimiz zaman o iş bitmiştir. Yüzde 50 seçilme yeterliliği yeni sistemin adeta omurgasıdır ve bu iş bitmiştir. Türkiye'de bir daha hiç kimsenin küçük bir azınlığa veya vesayete dayanarak millete zulüm etmemesi için bu oranı korumanın gerekliliğine inanıyoruz. Yüzde 50 sınırı vazgeçilmez bir kriterdir. Bu tartışmayı bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz" dedi.

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ANKARA (DHA)

