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  4. Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."

Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."


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