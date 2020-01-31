-
Haberler
-
HABER
-
Politika
-
Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."
Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
31.01.2020 12:14 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."