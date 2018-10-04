Erdoğan: ‘Suriye Halkı Seçimini Yapmadan Oradan Ayrılmayacağız’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye halkı seçimlerini yapmadan Suriye’yi terk etmeyeceklerini’’ söyledi. Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmeler, AB süreci ve BM'nin yapısı gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, ‘‘Suriye’ye 19 bin TIR, silah, mühimmat, araç-gereç oradaki terör örgütlerine ABD tarafından getirildi. Şu anda Suriye’nin kuzeyinde ABD’ye ait 22 tane üs var. Bu üsler güçlendiriliyor. Bunlar niçin var? Lafa gelince Suriye’nin toprak bütünlüğü diyeceksin, öbür taraftan 22 tane üssü oraya kuracaksın, Deyrizor petrollerini kim nasıl paylaşacak bunların hesabını yapacaksın, ondan sonra da bize sizin burayı terketmeniz lazım diyeceksiniz. Hayır biz orayı terk etmeyeceğiz’’ diye konuştu.

‘‘Bizi oraya Suriye halkı davet etti’’ diyen Erdoğan, ‘‘Nerde bir mazlum varsa biz elimizden geldiği kadarıyla oraya koştuk, koşmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

"İdlib’e geri dönüşler başladı"

İdlib’in bir "Halep sürgün yeri" haline geldiğini kaydeden Erdoğan, Halep’ten kaçanların İdlib’e gelmesiyle İdlib nüfusunun 3,5 milyona tırmandığını belirtti ve saldırıların ardından bu kişilerin Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Astana süreci, Soçi, Tahran ve Ankara zirvelerinden alınan neticeyle İdlib’e ve diğer bölgelere geri dönüşlerin başladığını kaydeden Erdoğan, ‘‘Bu geri dönüşler verdiğimiz mücadelenin hasılasıdır" ifadesini kullandı.