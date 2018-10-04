Erdoğan: ‘Suriye Halkı Seçimini Yapmadan Oradan Ayrılmayacağız’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye halkı seçimlerini yapmadan Suriye’yi terk etmeyeceklerini’’ söyledi. Erdoğan, TRT World Forum'un kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Suriye'deki gelişmeler, AB süreci ve BM'nin yapısı gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan, ‘‘Suriye’ye 19 bin TIR, silah, mühimmat, araç-gereç oradaki terör örgütlerine ABD tarafından getirildi. Şu anda Suriye’nin kuzeyinde ABD’ye ait 22 tane üs var. Bu üsler güçlendiriliyor. Bunlar niçin var? Lafa gelince Suriye’nin toprak bütünlüğü diyeceksin, öbür taraftan 22 tane üssü oraya kuracaksın, Deyrizor petrollerini kim nasıl paylaşacak bunların hesabını yapacaksın, ondan sonra da bize sizin burayı terketmeniz lazım diyeceksiniz. Hayır biz orayı terk etmeyeceğiz’’ diye konuştu.
‘‘Bizi oraya Suriye halkı davet etti’’ diyen Erdoğan, ‘‘Nerde bir mazlum varsa biz elimizden geldiği kadarıyla oraya koştuk, koşmaya da devam edeceğiz’’ dedi.
"İdlib’e geri dönüşler başladı"
İdlib’in bir "Halep sürgün yeri" haline geldiğini kaydeden Erdoğan, Halep’ten kaçanların İdlib’e gelmesiyle İdlib nüfusunun 3,5 milyona tırmandığını belirtti ve saldırıların ardından bu kişilerin Türkiye’ye kaçmak zorunda kaldıklarını kaydetti. Astana süreci, Soçi, Tahran ve Ankara zirvelerinden alınan neticeyle İdlib’e ve diğer bölgelere geri dönüşlerin başladığını kaydeden Erdoğan, ‘‘Bu geri dönüşler verdiğimiz mücadelenin hasılasıdır" ifadesini kullandı.
Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler’i (BM) de eleştirdi. 5 daimi üye döneminin geçtiğini söyleyen Erdoğan, ‘‘Bu İkinci Dünya Savaşı’nın şartlarıydı, artık aynı şartları yaşamıyoruz’’ dedi.
BM Güvenlik Konseyi’nde tüm dünyanın adil biçimde temsil edilmediğini söyleyen Erdoğan, BM'de 193 üyenin dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir sistemin oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Erdoğan Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak da, ‘‘Sene 1963, sene 2018, hala bizi oyalıyorlar. Böyle bir zulüm olmaz. Bizim AB’ye katacağımız çok şey var. Onların da bize katacağı çok şey olabilir ama böyle giderse, bu mantıkla giderse bize düşen de herhalde 81 milyona gitmek, 81 milyon ne karar veriyor ona bakmak" dedi.
‘‘Hiçbir alanda bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler AB’ye üye yapıldı’’ diyen Erdoğan, ‘‘Biz Kopenhag kriterlerini neredeyse A’dan Z’ye yerine getirdik ama bunlarla yakından uzaktan alakası olmayanlar şu anda AB’ye üye. Ama Türkiye’yle ile ilgili sudan sebeplerle bizim karşımıza geliyorlar’’ diye konuştu.
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