Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dün akşam TRT yayınında gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Suriye yönetimi ile "alt düzeyde" ve istihbari temas halinde bulunduklarını belirtti.

Erdoğan, "Şu anda tabii Suriye ile bizim alt düzeyde dış politika yürütülüyor. İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Ve liderler kendileri birçok yerde devreden çıkar ama, kendi istihbarat örgütünü ilişkileri, münasebetleri sürdürmesi bakımından değerlendirir. Niye? Öyle veya böyle düşmanınız dahi olsa, ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir zaman lazım olabilir” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde Ankara ile Şam arasında dolaylı temasların olduğunu belirtmişti.

Erdoğan ayrıca Washington'da 5 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Suriye ile ilgili bir toplantı gerçekleştirileceğini, ardından 14 Şubat'ta Soçi'de bir zirve yapılacağını açıkladı. Rusya ve İran, Suriye'de sekiz yıldır devam eden iç savaşta Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı desteklerken, Türkiye ise Esad karşıtı muhalif güçlere destek veriyor.