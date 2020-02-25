Erdoğan: 'Suriye Konusunda Putin, Merkel ve Macron Arasında İttifak Yok'

Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla 5 Mart’ta Türkiye’de yapılması planlanan dörtlü zirvedeki pürüzler henüz giderilmiş değil. Bügün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacak Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'nı katılmak üzere Ankara’dan hareketinde önce basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘‘Sayın Macron’la Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart'ta bizim Sayın Putin’le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız. İstanbul olur, Ankara olur fark etmez’’ dedi. ‘‘Bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız’’ Rusya’nın Suriye devletine en üst düzeyde destek verdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ‘‘Mecbur değil mahkum’’ olduğunu İdlib mücadelesinde Batı ülkelerinin duyarlılık göstermediğini yineledi.

Erdoğan, ‘‘Şu anda Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib'de gerekse Libya'da yaşanan bir süreç var. İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin’le üst düzeyde ben görüşüyorum, gerekse aynı şekilde dışişleri, savunma bakanlarımız, istihbarat, içişleri bakanına varıncaya kadar onların görüşmeleri oluyor. Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz. Şu anda bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Şu anda 3.5-4 milyon Suriyeli ülkemizde. Bu konuda hiçbir ülke, Batı dünyası duyarlılık göstermiyor. Ben bunları Putin ile paylaştım’’ dedi. ‘‘Rusya'nın Libya’da 2 bin 500 kişilik Wagner güvenlik ekibi var, bunun parasal kaynağı Abu Dabi yönetimi’’

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yüz yüze yapmayı planladığı görüşmede yalnız İdlib konusunun değil Libya meselesinin de gündeme geleceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, ‘‘Bir de bu işin tabii Libya ayağı var. Libya ayağında da yine aynı şekilde Rusya’yla görüşmelerimiz var. Malum orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bu gayri meşru kişiliğin yanında Abu Dabi yönetimi yer alıyor. Bütün parasal kaynaklar orada. Tabii maalesef Rusya'nın da orada Wagner diye bir güvenlik ekibi var. Sayısal olarak 2 bin 500 kişilik bir kuvvet. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi yönetimi olduğunu şu anda biliyoruz. Bunun dışında yine Hafter'e Sudan'dan, değişik yerlerden ayrıca destekler var. Bu destekler 10 binin üzerinde. Bütün bunların değerlendirmesini Türkiye olarak biz Rusya’yla yürütüyoruz. Putin’le en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamıza, nerede ne tür eksiklikler var, bunları değerlendirme bakımından devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. ‘‘Muhalefet mi beni yargılayacak? Fox, önce ciddi bir medya mensubu olsun’’