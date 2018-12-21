"Erdoğan Suriye konusunda Trump'ı ikna etti"

Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve emekli General Mark Kimmitt, Türkiye'nin kendileri için kritik öneme sahip bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı "Suriye konusundaki tüm planlarında Türkiye ile olan uzun vadeli ilişkilerini de göz önünde bulundurmak zorunda olduğu noktasında ikna ettiğini" söyledi.

Avrupa ve NATO'da en büyük ordulardan birine sahip olan Türkiye'nin Washington için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Kimmitt, bu açıdan Trump'ın Suriye'den çekilme kararının "Ankara ile ilişkileri geliştirme yönünde isabetli bir adım" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Al Jazeera televizyonunda katıldığı bir programda konuşan Kimmitt, "Sanıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye hakkındaki tüm planlarında Başkan Trump'ı Türkiye ile uzun vadeli ilişkileri göz önünde bulundurması için ikna etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2002 yılında Irak'a girmek isteyen ABD askerlerine topraklarını açmayı reddetmesinden bu yana iki ülke ilişkilerinde gerileme yaşandığını kaydeden Kimmitt, bunda Washington'un FETÖ ve YPG'ye olan desteğinin de etkili olduğunu söyledi.