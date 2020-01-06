-
-
HABER
-
Politika
-
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
06.01.2020 14:51 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var."