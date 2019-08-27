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Erdoğan Suriye Müzakeresi İçin Moskova'da

27.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye ana başlığı altında İdlib’teki çatışma tablosunu, ABD’yle yürütülen güvenli bölge pazarlığını görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Erdoğan, öğlen vardığı Rusya’nın başkenti Moskova’da günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı. Burada Türkiye’nin satın...

Erdoğan Suriye Müzakeresi İçin Moskova'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye ana başlığı altında İdlib’teki çatışma tablosunu, ABD’yle yürütülen güvenli bölge pazarlığını görüşmek üzere Moskova’ya gitti.

Erdoğan, öğlen vardığı Rusya’nın başkenti Moskova’da günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı. Burada Türkiye’nin satın aldığı Rusya üretimi S-400 hava savunma füze sistemi gibi askeri teçhizat ve uçaklar tanıtılıyor.

Erdoğan’a Moskova temaslarında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Erdoğan ve beraberindekileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın karşıladığı Jukovski Uluslararası Havalimanı aynı zamanda Rusya’yla yapılacak görüşmelere de ev sahipliği yapacak. Erdoğan ve Putin, havalimanında başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan ve Putin’in görüşmelerinde ikili ilişkiler yanı sıra Suriye başlığına odaklanması bekleniyor. Özellikle Türkiye’nin, Beşar Esad rejimini ateşkes koşullarına uymamakla suçladığı, İdlib konusundaki görüş ayrılıkları masaya yatırılacak. Rusya, Şam Ordusu’nu destekleyerek, bölgedeki terör unsurlarını temizlerini vurgularken; Türkiye ise tam tersine sivil ölümler olduğu görüşünü savunuyor.

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