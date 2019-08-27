Erdoğan: ‘Suriye Rejimi İdlib Saldırılarını Sonlandırmalı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki çatışmalar ve güvenli bölge pazarlıkları konularını masaya yatırmak üzere Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.
Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, İdlib’de Suriye rejiminin saldırılarına son verilmesi talebini yineledi ve bu saldırıların Türkiye’yi sınırları boyunca müdafaaya sevk ettiğini belirtti. Erdoğan, “Gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gayemiz komşumuz Suriye'nin sekiz yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır” dedi.
Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesi talebine de vurgu yapan Erdoğan, “Menbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.
Erdoğan, sınırdaki hazırlıkların hepsinin tacizler karşısında önlem olarak yapıldığını söyledi.
Rusya Cumhurbaşkanı Putin ise "İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" dedi.
İdlib’deki çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getiren Putin, "görüşmede teröristlerin bertaraf edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirlediklerini" kaydetti.
Oluşturulacak bir güvenli bölgenin Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından da olumlu olacağını söyleyen Putin, "Türkiye’nin hassasiyetlerini anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlamak Türkiye’nin meşru hakkıdır" diye konuştu.
S-400'lerin ikinci tur teslimatı yapıldı
Bugün ayrıca S-400 Rus hava savunma sisteminin ikinci tur teslimatı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.
Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir."
Erdoğan, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e Suriye ordusunun ülkenin kuzeybatısındaki saldırılarının insani bir krize neden olduğu ve Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği konusunda daha önce de uyarıda bulunmuştu.
Suriye ordusu Nisan ayından bu yana muhaliflerin son kalesi olan İdlib'de operasyon yürütüyor.
Suriye ordusunun operasyonundan kaçan yaklaşık 500 bin kişinin çoğu Türkiye sınırına doğru ilerliyor.
Moskova ve Tahran’la yaptığı anlaşma gereği Türkiye İdlib’de 12 askeri gözlem noktasına ev sahipliği yapıyor.
Suriye ordusu geçen günlerde bu gözlem noktalarını da hedef alan saldırılar düzenlemişti.
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