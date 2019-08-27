Erdoğan: ‘Suriye Rejimi İdlib Saldırılarını Sonlandırmalı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’deki çatışmalar ve güvenli bölge pazarlıkları konularını masaya yatırmak üzere Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, İdlib’de Suriye rejiminin saldırılarına son verilmesi talebini yineledi ve bu saldırıların Türkiye’yi sınırları boyunca müdafaaya sevk ettiğini belirtti. Erdoğan, “Gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Gayemiz komşumuz Suriye'nin sekiz yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır” dedi.

Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesi talebine de vurgu yapan Erdoğan, “Menbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini istiyoruz” ifadesini kullandı.

Erdoğan, sınırdaki hazırlıkların hepsinin tacizler karşısında önlem olarak yapıldığını söyledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Putin ise "İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık" dedi.