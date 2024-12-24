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Erdoğan Suriye'ye mi gidiyor? Fatih Portakal tarih verdi: "Şam'da Emevi Camii’nde cuma namazı kılacak"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.12.2024 06:56
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrası MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret ettiği Şam'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gideceği konuşulurken; gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları değerlendiren gazeteci Fatih Portakal, tarih verdi: "Şam'da Emevi Camii’nde cuma namazı kılacak"

Erdoğan Suriye'ye mi gidiyor? Fatih Portakal tarih verdi: "Şam'da Emevi Camii’nde cuma namazı kılacak"

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı. Suriye'de Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şaraa liderliğindeki yeni yönetimin yol haritası merak edilirken önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a giderek Ahmed eş-Şaraa ile görüştü.

Türkiye'nin Suriye'deki dikkat çeken temaslarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Şam ziyaretine çevrildi.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti için hazırlıkların yapıldığı konuşulmaya başlandı. Erdoğan’ın Emevi Camii’ne giderek cuma namazı kılacağı, ardından da Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği iddia edildi.

FATİH PORTAKAL ZİYARET İÇİN TARİH VERDİ

İlgili iddialara ilişkin değerlendirmede bulunan Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, cuma gününü işaret etti.

Portakal, şunları söyledi:

  • Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak.

"EMEVİ CAMİİ’NDE CUMA NAMAZI KILACAK"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü büyük bir ihtimalle Şam’a bir ziyaret gerçekleştireceği konuşuluyor. Emevi Camii’nde cuma namazı kılacağı ve bu ziyarette Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği belirtiliyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ

  • Süleyman Şah’ın belki gerçekten taşınması söz konusu olabilir. Oraya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağı dikilebilir.

  • Erdoğan bir aksilik olmaz ise tüm o güvenlik önlemleri alındıktan sonra Emevi Camii’nde o dediği namazı kılacak."
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal suriye Şam Recep Tayyip Erdoğan
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