Erdoğan Suriye'ye mi gidiyor? Fatih Portakal tarih verdi: "Şam'da Emevi Camii’nde cuma namazı kılacak"

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı. Suriye'de Colani olarak bilinen Ahmed eş-Şaraa liderliğindeki yeni yönetimin yol haritası merak edilirken önce MİT Başkanı İbrahim Kalın, ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'a giderek Ahmed eş-Şaraa ile görüştü.

Türkiye'nin Suriye'deki dikkat çeken temaslarının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Şam ziyaretine çevrildi.

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam ziyareti için hazırlıkların yapıldığı konuşulmaya başlandı. Erdoğan’ın Emevi Camii’ne giderek cuma namazı kılacağı, ardından da Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği iddia edildi.

FATİH PORTAKAL ZİYARET İÇİN TARİH VERDİ

İlgili iddialara ilişkin değerlendirmede bulunan Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, cuma gününü işaret etti.

Portakal, şunları söyledi:

Cumaya dikkat edin. Cuma günü Erdoğan büyük bir ihtimalle Türkiye’de olmayacak.

"EMEVİ CAMİİ’NDE CUMA NAMAZI KILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cuma günü büyük bir ihtimalle Şam’a bir ziyaret gerçekleştireceği konuşuluyor. Emevi Camii’nde cuma namazı kılacağı ve bu ziyarette Suriye’nin yeni yönetimiyle bir araya geleceği belirtiliyor.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ