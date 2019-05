İLKAY DİKİCİ / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de ülkemize yönelik hiç bir tehdide izin vermeyeceğiz. Mümbiç ve Fırat'ın doğusu dahil tüm Suriye topraklarını buranın gerçek sahiplerine teslim edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'ne katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yapı olarak girişimciliğe, yenilikçiliğe, üretkenliğe açık bir milletiz. Nitekim inovasyon haftası çerçevesinde yapılan çalışmalar, hikayeler, ürünler milletimizin bu özelliğini açıkça ortaya koyuyor. Peki buna rağmen neden hala hedeflerimizin uzağındayız? Bizim en büyük sorunumuz, sistemli, düzenli ve sabırlı çalışmayı öğrenmekte zorlanıyor oluşumuzdur. Bir an önce neticeye ulaşmak istediğimiz için hep kestirme yollardan gidiyor ve bu sebeple pek çok işi yarım bırakıyoruz. Bunun için de maalesef hedeflediğimiz şeyleri gerçekleştiremiyoruz. Son yıllarda bu doğrultuda olumlu yolda ciddi mesafeler kaydettiğimizi görmekten mutluyum. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız IDEF'19 Fuarında çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördüm. Diğer ülkelerin yarım asırlık çalışmayla geldiği yere bizim firmalarımız 3-5 yıllık bir gayretle ulaşabiliyor. Aynı şekilde diplomasiden finansa kadar her alanda benzer birikimlere sahip oldu. Bunun artık Türkiye olarak yaptırım hedeflerini çok daha soğuk kanlı olarak karşılayabiliyoruz. Ülkemizi hedef alan operasyonlar karşısında giderek çok daha güçlü bir duruş sergileyebiliyoruz" dedi. "2023 hedeflerimize ulaşabilmemiz için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Türkiye iğne ile kuyu kazma noktasını geride bırakmış ve kanatlanıp uçma aşamasına gelmiş bir ülkedir. Reel sektörümüz de, finans sektörümüzde, ekonomimiz de hepsinden önemlisi güç kaynağımız olan milletimizle el ele verdiğimizde bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE, ARTIK HER ÜFLENDİĞİNDE HER ÇELME TAKILDIĞINDA YERE KAPAKLANAN O ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele ekonomik güçse 17 yılda ülkemizi 3 katından fazla büyütmeyi, ihracatını 4.5 katından fazla, turizmini 4 kata yakın artırmayı başarmış bir ülkeyiz. Mesele askeri güç ve güvenlikse; dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz. Mesele birlik ve beraberlikse; hamdolsun vesayetle mücadeleden darbe girişimlerine kadar her konuda tek yürek, tek olarak hareket eden bir ülkeyiz. Ecdadın çok daha kötü şartlarda 600 yıllık bir cihan devletinin küllerinden yepyeni bir devlet kurmayı başardığı yerde biz bu genç fidanı yeni bir çınara dönüştürmeyi hayli hayli başarırız. Hiç bundan endişeniz olmasın. İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar. İstedikleri kadar tuzaklar kursunlar, bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler, bizi mücadelemizde daha da güçlü kılar. Çünkü Türkiye, artık her üflendiğinde her çelme takıldığında yere kapaklanan o eski Türkiye değildir" diye konuştu.