Erdoğan: ‘Suriye’nin Diğer Bölgelerinde de Huzur Tesis Edeceğiz’

Muş’ta 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek anlamda tesis edildiği yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olduğunu söyledi ve "İnşallah aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz’’ diye konuştu.

Suriye’de bazı isyancı grupları destekleyen Türkiye, Beşar Esat rejimini destekleyen Rusya’yla ve İran’la krize siyasi bir çözüm bulmak için işbirliği yapıyor. Şu ana kadar Suriye’de iki operasyon düzeneyen Türkiye, idlib’de ondan fazla askeri gözlem noktası oluşturdu.

İdlib, diğer bölgelerden gönderilen isyancıların, cihatçıların ve çatışmalardan kaçan sivillerin sığınağı konumunda.

Erdoğan, ‘‘Ülkemizin işte bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebebini konjonktürel gelişmelerde arayanlar yanılırlar, hem de çok yanılırlar. Maruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oynanan oyunların, perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle tarihi bir arka planı vardır’’ diyerek Türk lirasının değer kaybı ve ekonomide yaşanan olumsuzlukların tarihte farklı devletlerin Anadolu’ya sahip çıkma isteğinden kaynaklandığını söyledi.