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Erdoğan: ‘Suriye’nin Diğer Bölgelerinde de Huzur Tesis Edeceğiz’

26.08.2018 21:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek anlamda tesis edildiği yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olduğunu söyledi ve "İnşallah aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz" dedi

Erdoğan: ‘Suriye’nin Diğer Bölgelerinde de Huzur Tesis Edeceğiz’

Muş’ta 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de huzurun ve güvenin gerçek anlamda tesis edildiği yerlerin Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler olduğunu söyledi ve "İnşallah aynı huzur ortamını Suriye'nin diğer bölgelerinde de tesis edeceğiz. İnşallah aynı güven ortamını Irak'ta terör örgütünün faaliyet gösterdiği yerlerde de inşa edeceğiz’’ diye konuştu.

Suriye’de bazı isyancı grupları destekleyen Türkiye, Beşar Esat rejimini destekleyen Rusya’yla ve İran’la krize siyasi bir çözüm bulmak için işbirliği yapıyor. Şu ana kadar Suriye’de iki operasyon düzeneyen Türkiye, idlib’de ondan fazla askeri gözlem noktası oluşturdu.

İdlib, diğer bölgelerden gönderilen isyancıların, cihatçıların ve çatışmalardan kaçan sivillerin sığınağı konumunda.

Erdoğan, ‘‘Ülkemizin işte bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebebini konjonktürel gelişmelerde arayanlar yanılırlar, hem de çok yanılırlar. Maruz kaldığımız saldırıların, üzerimizde oynanan oyunların, perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle tarihi bir arka planı vardır’’ diyerek Türk lirasının değer kaybı ve ekonomide yaşanan olumsuzlukların tarihte farklı devletlerin Anadolu’ya sahip çıkma isteğinden kaynaklandığını söyledi.

‘‘Unutmayın Anadolu bir bentir’’ diyen Erdoğan, ‘‘Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya, ne Balkanlar, ne Kafkasya kalır. Üzerlerindeki Anadolu denen ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar her türlü tehdide, tehlikeye, istiskale, işgale açık hale gelir" diye konuştu.

Türk lirası, Erdoğan’ın para politikaları üzerindeki etkisi ve ABD’yle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu yıl neredeyse yüzde 40 oranında değer kaybetti.

Ankara, Washington’u Türkiye’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson üzerinden hedef almakla suçluyor.

Erdoğan ayrıca ‘‘İçimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Sanıyorlar ki mesele, AK Parti meselesi. Hayır, mesele, Türkiye meselesidir. Mesele, milletimizin şahsında sembolleştirdikleri İslam meselesidir" ifadelerini kullandı.

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