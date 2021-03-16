Erdoğan: Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var

Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına dair "Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Türkiye'yi ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında Suudi-Arabistan, Mısır ve Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almak istediğini belirten Erdoğan, "Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var, o da son gelişmeler. Yani kimin eli kimin cebinde belli değil. Bölgede Türkiye'siz bir süreç bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye (Doğu Akdeniz) orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım" dedi.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil" dedi.