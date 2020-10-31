Erdoğan Tahribattan ‘‘Vesayetçi Zihniyeti’ Sorumlu Tuttu

Erdoğan, ‘‘Ülkemiz en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında olduğunu yaşadığımız her sarsıntıyla bir kez daha hatırlıyoruz. Uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır. Şehirlerimizi bir kanser gibi saran tek katlı veya ya da çok katlı gecekonduların acısını afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşıyoruz. Van da bu acıları bu acıları en derinden yaşamış şehirlerden biridir. İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede evlerini yeniden yapıp teslim edeceğiz’’ dedi.

AKP’nin 7. Van İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı depremlerin neden olduğu kayıp ve zararların sorumlusu olarak "vesayetçi zihniyeti" gösterdi.

CHP, İyi Parti, HDP’nin genel başkanları İzmir’e giderken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan parti kongresinde yaptığı konuşmada İzmir depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Van’daki programlarının ardından İzmir’e geçme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem sonrası yardıma hazır olduğunu bildiren ülkelere teşekkür etti. Paylaşımda yer alan bayraklarda Türkiye’nin son dönemde soğuk ilişkiler yaşadığı Fransa, Yunanistan, Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkelerin bayraklarının da yer aldığı da görüldü.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağı kurulması gerekiyor’’

İzmir’de yıkılan binalarda incelemelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada CHP’li tüm belediye başkanlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle temasa geçtiğini söylerken son dönemde CHP’li büyükşehir belediyelerle sorun yaşayan merkezi yönetimin partiler arasında ayrımcılık yapmaması gerektiğine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Bu deprem gerçeğini madem biliyoruz, bunun önlemlerinin ivedilikle Türkiye genelinde alınmasıdır. Bu konuda gerek parlamentoda gerek parlamento dışında bizim üstümüze düşen görev varsa koşulsuz bu görevi yapmaya hazırız. İzmir’e katkı veren bütün kamu görevlilerine yürekten teşekkür etmeyi de bir görev biliyorum. Ama en büyük katkının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kapasitesi olduğunun altını çizmek isterim. Kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılaşılan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var. Merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım. Sürekli merkezi yönetime şunu yapın, engelleri kaldırın diyoruz. Deprem A partili, B partili diye bir ayrım yapmıyor. Merkez ile yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağı kurulması gerekiyor’’ dedi.