Erdoğan Taksim Camisi'nin Açılışında Gezicileri Hedef Aldı

Taksim Camisi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, caminin yapılışını 28 Şubat ve Gezi olaylarının geciktirdiğini söyledi. Erdoğan, Gezi sürecine destek verenleri ‘‘teröristler’’ olarak niteledi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Rahmetli Özal döneminde cami inşa edilmesi dile getirilse de şartlar uygun olmadığı için yapılamamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde sözlerden biri de bu camiinin yapılmasıydı ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla Başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları, o teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı dirilişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişiminin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık’’ dedi. ‘‘Camide yankılanan sesin terör destekçilerini rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın’’ Ayasofya’yı ibadete açtıklarını, Taksim ve Çamlıca’ya camiler yaptıklarını söyleyen Erdoğan, bir sonraki adımlarının Beşiktaş Barbaros Bulvarı’na Barbaros Hayrettin Paşa Camisi inşa etmek olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Envai çeşit hile ve desiseyle fitneyle yalanla tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Şahadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Taksim Cami önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın’’ diye konuştu. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1996 yılında Kültür Bakanı iken ‘‘Taksim’e büyük bir cami yapılacak’’ diyen eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Son dönemde siyasi tartışmaların merkezinde yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açılışta yer almadı. ‘‘Kilise var da cami olmasın mı?’’ Taksim Camisi’ndeki ilk Cuma namazını kılmaya yaklaşık beş bin kişi katıldı. Açılış günü Cuma namazını kılmak için camiye gelenlerden Hakan Aytek, ‘‘Adnan Menderes döneminden beri cami yapımı gündemde ama hiçbir zaman proje gerçekleştirmemiş. Hep engellenmiş ve bu zamana kadar gelmiş. Şükürler şimdi açıldı. İdeal bir yapı. Ayriyeten çok ihtiyaç olan bir şey. Burada en küçük cami şurada 100 metre aşağıda. İnsanlar sokaklarda cuma namazı kılıyorlardı. Çok kilise var ama cami yoktu. Ben de çok iyi oldu bu’’ derken Ekrem Aytulu, ‘‘1974 Barış Harekatı’ndan sonra İstanbul’a geldim. O gün bugündür bu kriz devam ediyor. Sonuçta hak yerini buldu. Sağa tarafta cami sol tarafta kilise. Daha bundan güzel ne olabilir? Kilise var da cami olmasın mı? Hak yerini buldu. Vatanımıza milletimize devletimize bilakis de şimdiki hükümetimize Allah yardımcımız olsun’’ yorumunda bulundu.