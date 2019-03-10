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Erdoğan: Taksim'de güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup ezana terbiyesizlik etti

10.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında "ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik edildiğini" öne sürdü. Çoğunluğu kadın on binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe polis sert şekilde müdahale etmişti.

Erdoğan: Taksim'de güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup ezana terbiyesizlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'ta İstiklal Caddesi'nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında "ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik edildiğini" öne sürdü.

Erdoğan, Adana'da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, "Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup, ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Biz 'belediye işi gönül işi' diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak doğrudan istiklalimize ve istikbalimize saldırıyor" dedi.

Erdoğan, ezan ve bayrak meselesinin siyaset değil, onur meselesi olduğunu belirtti.

https://twitter.com/Mahmut\_Hamsici/status/1104076271766654977

Erdoğan, "Eğer biz 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da evlatlarımızın da yüzüne bakamayız. Onun için bu ezan ve bayrak düşmanları ile sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Erdoğan, miting sırasında kurulan dev ekranda Feminist Gece Yürüyüşü'nden görüntüler de gösterdi.

İstanbul'da feminist politika yapan kadınların bir araya gelerek oluşturduğu bir grup tarafından yapılan 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl 17'inci kez düzenlendi.

Ancak geçmiş yıllardan farklı olarak, bu kez polis toplanan gruba biber gazı ve plastik mermi kullanarak sert şekilde müdahale etti ve yürüyüşün tamamlanmasını engelledi.

Erdoğan: Taksim'de güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup ezana terbiyesizlik etti

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