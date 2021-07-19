Erdoğan Taleban’ı ‘‘İşgalcilik’’le Suçladı

Amerikan güçlerinin Afganistan’dan çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın Türkiye tarafından güvenliğinin sağlanması konusundaki görüşmeler devam ediyor.

Son birkaç haftada ülkedeki etkinliğini arttıran ve arka arkaya birçok bölgede gücü yeniden eline geçiren Taleban’ın Türkiye’nin Afganistan’da kalmasını toprak bütünlüğü ve egemenliğin ihlali olarak gördüğü biliniyor.

Hatta Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, 13 Temmuz’da yaptığı açıklamada Türkiye’yi "işgalcilikle" suçladı.

Erdoğan: ‘‘Taliban'ın yaptığı açıklamalarda ‘Türkiye'yi istemiyoruz’ gibi bir ifade yok’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşe’ye gitmeden önce yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Taliban’la görüşme yapma niyetinde olduğunu söyledi.

Erdoğan, ‘‘Taliban'ın yaptığı açıklamalarda ‘Türkiye'yi istemiyoruz’ gibi bir ifade yok. Kendilerine göre bazı açıklamaları yapmış durumdalar. Türkiye’deki yönetimin ne konumda olduğunu Taliban gayet iyi biliyor. Bizim Türkiye yönetimi olarak bazı planlarımız var. Bu planlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Şu an itibariyle gerek Dışişleri nezdinde gerekse şahsım olarak bu adımları atıp inşallah Taliban’la da ne gibi görüşmeler yapacağız ve bu görüşmelerle nereye ulaşacağız, bunun gayreti içerisindeyiz’’ dedi.

‘‘Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir’’

Erdoğan, Taleban’la diyalog kurmaktan bahsetse de örgütün son günlerdeki yayılmacı politikasını da eleştirmekten geri durmadı.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Taliban’ın şu anda Afganistan’daki yaklaşımı bir Müslüman'ın bir başka Müslüman'a yaklaşımı değildir. Zira Afganistan halkının kahir ekseriyeti Müslüman. Burada Taliban'ın adeta bir işgal hareketini devam ettirmesi doğru bir yaklaşım değildir. Biz de Türkiye’den Taliban'a sesleniyoruz. Yani bu işgal hareketini, kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakması lazım. Ve bir an önce Afganistan’ın genelinde barışın egemen olduğunu dünyaya göstermek lazım’’ dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Türk-Afgan kardeşliğine vurgu

Türkiye’nin Afganistan’da yeni bir rol üstlenmesi kamuoyunda tartışılıyor. Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün ‘‘tarihten günümüze Türk-Afgan kardeşliği’’ başlıklı bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, 10 Temmuz 1921 tarihinde Afganistan’ın büyükelçilik binasının açılışında Afgan bayrağını direğe çekenin Mustafa Kemal Atatürk olduğunun altı çizildi.

Kılıçdaroğlu: ‘‘Kimse, kaçtığı yere askerimi bekçi, ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz’’

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yayınladığı mesajda, Türk askerinin Afganistan’a gönderilmesine karşı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvay-i Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle’’ dedi.

