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Erdoğan: Taliban Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti

27.08.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye'ye "teklifleri olduğunu" belirterek ancak bu konuda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Erdoğan: Taliban Kabil Havalimanı'nın işletilmesini teklif etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kabil'de dün gerçekleşen saldırıları kınayan Erdoğan, Taliban ile görüşmeye ilişkin sorulan soruya "Büyükelçilikte 3,5 saat görüşüldü. Gerekirse yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Bu tür görüşmelerle süreci sağlıklı yürütmenin gayreti içindeyiz. Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" dedi.

"Afganistan'dan mevcut göçmen sayısı 300 bin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik. İçişleri Bakanlığının kayıtlarında kayıtlı, kayıtsız, Afganistan'dan mevcut göçmen sayısının 300 bindir. Bizler göç olayında çok hassasız. İran sınırından Irak ve Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri duvarlarla örüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tahliyeleri en hızlı şekilde tamamlayacağız"

Erdoğan, Afganistan'da görev yapan TSK personelinin tahliyesinin devam ettiğini belirterek "Tahliyeleri en kısa zamanda ve en hızlı şekilde tamamlayacağız" diye konuştu.

Türkiye, Afganistan'da görevli askerlerin tahliye işlemlerini dün başlatmıştı. Kabil'de ABD'nin öncülüğünde tahliye operasyonu gerçekleştiren diğer ülkeler de Afganistan'dan çekilme hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'a kadar Amerikan askerlerinin tümünün çekilmesi planına bağlı kalacaklarını açıklamıştı.

Kabil 'de bombalı saldırılar

Öte yandan tahliyeler devam ederken Kabil'de Hamid Karzai Havaalanı'nın önünde düzenlenen intihar saldırılarında 13 Amerikan askeri ve en az 72 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Kalabalığın arasına karışan iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 150'den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

DHA/SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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