Erdoğan: ‘‘Taliban’ın Kuracağı Hükümetle’ Görüşürüz’’

Muhalefet, Türk hükümetinin mültecilere yönelik açık kapı politikasını ve Afganistan’da Taleban’la görüşerek bu ülkede kalmaya devam etme stratejisini sert bir şekilde eleştiriyor.

İstanbul’da ‘‘hudut namustur’’ yazılı pankart yazdıkları için 6 gencin gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi hem genel merkezine hem de İstanbul İl Başkanlığı’na ‘‘sınır namustur’’ yazılı pankartlar astı.

Akşener: ‘‘Biden ile ne konuştun Afganlar üzerinden ne yapıyorsun?’’

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Türkiye’de devlet krizi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye 10 milyon mülteci alarak nüfus yapısını değiştirdiğini savundu.

Akşener, ‘‘Sayın Erdoğan sana soruyorum. Biden ile ne konuştun, Afganlar üzerinden ne yapıyorsun? Egemenliğini niye paylaşıyorsun, kardeşim? Almanya ile Avrupa Birliği ile Suriyeliler üzerinden ne konuşuyorsun egemenliğini niye paylaşıyorsun, bunu yapmaya yetkin var mı senin?’’ dedi.

Erdoğan: ‘‘Gerekirse Taliban’ın kuracağı hükümet ile görüşüp ortak gündemlerimizi konuşacağız’’

Eleştirilerin odağındaki isim olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yapılan kabine toplantısının ardından eleştirilere yanıt verirken Türkiye’nin Taleban ile görüşmeye açık olduğu mesajını yineledi.

Cumhurbaşkanı, ‘‘Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesi sonrasında bu ülkede inisiyatif üstlenme konusunda görüşmeler yapıyorduk. Ancak bu görüşmelerimiz neticelenmeden Taliban ülkenin neredeyse tamamını kontrolü altına aldı. Bizim gayemiz öncelikle bu ülkenin istikrarı ve güvenliği olduğu için gerekirse Taliban’ın kuracağı hükümet ile görüşüp ortak gündemlerimizi konuşacağız’’ diye konuştu.

Erdoğan: ‘‘Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değil’’

Bugün İyi Parti lideri Akşener’in de atıfta bulunduğu gibi hükümetin göçmenler konusunda Avrupalı ülkelerle temasta olması olumlu karşılanmıyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un ‘‘Şansölye (Angela) Merkel ve diğer Avrupalı liderlerle konuştum. Bu girişim, düzensiz göçle mücadeleyi, sınırları koruma kriterlerinin uyumlu hale getirilmesini, Pakistan, Türkiye ve İran gibi transit veya ev sahibi ülkelerle işbirliğinin kurulmasını da kapsıyor’’ şeklindeki açıklaması kamuoyunun tepkine neden oldu.

Konuşmasında Avrupalı ülkelerin mülteci politikalarını eleştiren Erdoğan, ‘‘Şu gerçeği Avrupalı dostlarımıza hatırlatmamız gerekiyor. Milyonlarca insanın cazibe merkezi haline gelen Avrupa sırf kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını korumak için sınırlarını sert bir şekilde kapatarak bu sorunun dışında kalamaz. Üstelik Avrupa bu tutumuyla sadece uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmıyor insani değerlere de sırtını dönüyor. Türkiye’nin Avrupa’nın mülteci ambarı olmak gibi bir görevi, sorumluluğu, mecburiyeti de yoktur. Biz ülke olarak sınırlarımızı güçlü bir şekilde kapattıktan ve mevcut düzensiz göçmenleri evlerine gönderdikten sonra bu insanların diğer kanallarda nereye gidecekleri kendi bilecekleri iştir’’ diye konuştu.

‘‘Muhalefetin bu konudaki nefret söylemlerini de tehlikeli ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz’’

Cumhurbaşkanı, muhalefeti de göçmenleri kendi kirli gündemlerine meze etmeye çalışmakla eleştirdi.

Erdoğan, ‘‘Göçmenlerin ülkemizde yol açtığı huzursuzluğun farkındayız. Esasen dünyada bu kadar sığınmacıyı barındırıp da bu kadar az asayiş sorunuyla karşılaşan bir başka ülke yoktur. Münferit bir takım hadiselerin medya ve sosyal medya vasıtasıyla farklı boyutlarda takdim edilmesini iyi niyetli bulmuyoruz. Muhalefetin bu konudaki nefret söylemlerini de tehlikeli ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz. Türkiye elbette yol geçen hanı değildir. Bu ülkenin kanunlarına kurallarına uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine izin vermeyiz. Zaten bu tür davranışlar içine girenler yakalanarak derhal sınırdışı edilmektedir. Ülkemizde hukuk herkes içindir. Misafirlerimizle de bunun dışında değildir. Ancak sığınmacıları da düzensiz göçmenleri de kendi kirli gündemlerine meze etmelerine de izin vermeyiz. Hele hele bu insanların hayatlarına kastedenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz’’ dedi.

Erdoğan düzensiz göçmen ve sınırdışı edilen Afganlar’la ilgili verileri paylaştı

Cumhurbaşkanı, Türkiye’deki yabancılar, düzensiz göçmenler ve sınırdışı edilen Afganlar’la ilgili güncel verileri de paylaştı.

Erdoğan, ‘‘Halihazırda ülkemiz 3.600.000’u Suriyeli sığınmacı 1.100.000’i ikamet sahibi yabancı ve 314.000’i uluslararası koruma kapsamındaki misafir olmak üzere yaklaşık 5 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında düzensiz göçmen diye isimlendirdiğimiz sınırlarımızdan kaçak giriş yapan kişiler de mevcuttur. Sınır güvenliğimizi artırmak için bir süredir devam ettirdiğimiz çalışmaları hızlandırdık. Özellikle İran sınırımızı göç kaçakçılık ve terör faaliyetlerine karşı güvenlik duvarı, kanal ve elektronik sistemlerle kontrol altına alma çalışmalarında sona gelmek üzereyiz. 2019 yılında 455 bin olan düzensiz göçmen sayısını, 2020’de 122 bine indirdik. Bu yılın ilk yedi ayında 77 bin düzensiz göçmeni yakaladık. Son üç yılda yakaladığımız düzensiz göçmenlerin yaklaşık yarısı Afganistanlı. Halen ülkemizde yaklaşık 180 bini kayıtlı ve 120 bini kayıtsız olmak üzere toplamda 300 bin civarında Afganistanlı olduğunu biliyoruz. Yani ana muhalefetin dediği gibi veya ana muhalefetin yanındaki bu muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afganlı ülkemizde kesinlikle yok. Afganistan’a gönderdiğimiz kişi sayısı da 235.000’i bulmuştur. Yaklaşık 450.000 Suriyeli kardeşimiz de kendi rızalarıyla ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgelere dönmüştür. İnşallah bu konuda kurumlarımızın yürüttükleri kapsamlı çalışmalarla orta vadede meseleyi tamamen çözeceğiz’’ dedi.

